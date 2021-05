Koronavírus: ez a vakcina is biztonságos a serdülőknek

Koronavírus: jött még utánpótlás a népszerű vakcinából - kattintson!

"Biztatónak tartjuk, hogy az mRNA-1273 (a Moderna vakcinája) nagyon hatékonyan megakadályozta a COVID-19 kialakulását a serdülőknél" - mondta Stéphane Bancel, a Moderna amerikai gyógyszeripari vállalat vezérigazgatója. A vezető bejelentette, hogy a mostani eredményeket június elejéig eljuttatják az Egyesült Államok élelmiszer- és gyógyszerfelügyeletéhez (FDA), és engedélyt kérnek az oltás fiatalok körében történő alkalmazására. "Továbbra is elkötelezettek vagyunk abban, hogy segítsünk a járvány megszüntetésében" - jegyezte meg.

Rendkívül hatékony a Moderna oltása a 12-17 évesek esetében.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

h i r d e t é s

Nem merültek fel biztonsági aggályok

A Moderna 3732 alanyt vont be a vizsgálatokba, mindannyian 12 és 17 év közöttiek voltak. A koronavírus elleni vakcinával beoltott serdülők egyikénél sem alakult ki a betegség, és nem merültek fel jelentős biztonsági aggályok sem. A gyógyszergyár tájékoztatása szerint az oltás két héttel az első dózis beadása után 93, a második dózis után pedig 100 százalékos hatékonyságúnak bizonyult.

Az engedélyezésre még várni kell

A szakértők szerint az FDA várhatóan engedélyezni fogja a Moderna-oltás alkalmazását a serdülők számára. A jóváhagyási folyamat akár egy hónapot is igénybe vehet, de még így is elegendő idejük lesz a diákoknak ahhoz, hogy beoltassák magukat az őszi iskolakezdés előtt. Egyébként a Moderna bejelentése előtt két héttel a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett, új típusú koronavírus elleni vakcinájának alkalmazását már engedélyezték a 12 és 15 év közötti gyermekek körében is.

Koronavírus: 75 év felett így védenek az oltások - olvassa el a részleteket!