Koronavírus: ez a baj a fiatalok hozzáállásával

Az elmúlt hetek adataiból már egyértelművé vált, hogy a koronavírus-járvány második hulláma Magyarországra is megérkezett. Ráadásul jelenleg sokkal gyorsabb ütemben terjed a kór, mint tavasszal. Mivel most elsősorban a fiatalokat támadja a vírus, a járvány további alakulása többnyira a fiatalabb generáció viselkedésén múlik.

Sok múlik a fegyelmezettségen

Most még csak az esetszámok ugrottak meg látványosan, tehát a kórházi ellátásra szorulók és az áldozatok számában egyelőre még nem látható hasonló mértékű növekedés. Azonban már egyre több szakember kongatja a vészharangokat, azt hangsúlyozva, hogy nem lesz ez mindig így. Néhány hét alatt ugyanis a veszélyeztetett csoportokat is eléri a koronavírus-fertőzés.

Ez is bizonyítja, hogy a fiataloknak sokkal jobban kellene figyelniük a maszkviselésre - hangsúlyozta Steigervald Krisztián. A generációkutató szerint egyébként az új típusú koronavírus tavaszi felbukkanásához képest most összességében sokkal kevésbé tartják be az emberek a távolságtartásra és a fokozott higiéniára vonatkozó szabályokat.

Generációs konfliktust szül a járvány

A szakember már korábban is beszélt arról, hogy a koronavírus-járvány tovább erősíti a generációk közötti ellentéteket. Ahogy már nálunk is olvashatták, augusztus végén úgy nyilatkozott, hogy a járvány első szakaszában elsősorban azokat az időseket hibáztatta a közvélemény a vírus terjedéséért, akik annak ellenére aktívan éltek, hogy a hatóságok otthonmaradásra buzdították őket. Mára azonban fordult a kocka: a több hónapos bezártság után és a nyár kezdetével ugyanis a fiatalok már kevésbé tűrték a szociális izolációt, így egyre inkább keresni kezdték kortársaik társaságát. Ez pedig segítette az új típusú koronavírus terjedését - mondta a szakember.

