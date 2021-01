Koronavírus: ettől függ, mikor nyitnak az éttermek

A koronavírus-járvány nagy csapást mért a vendéglátósokra egész Európában, így Magyarországon is. Ezért teljesen érthető az ágazat dolgozóinak álláspontja, vagyis az, hogy sürgetik a mielőbbi nyitást - magyarázta Kovács Zoltán.

Ha elindul a tömeges oltás, akkor fokozatosan újranyithatnak a vendéglátóhelyek is. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

"A vakcina a kulcs"

A nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár úgy fogalmazott, hogy "a vakcina a kulcs", ha tehát lesz elég oltóanyag, akkor elindulhat a tömeges oltás, és fokozatosan újra kinyithatnak a vendéglátóhelyek is. Addig pedig minden lehetséges eszközzel próbálják segíteni a vendéglátósokat: csökkentették az adókat, eltörölték a bérek járulékait, és kifizetik a bérek felét - sorolta az intézkedéseket, hozzátéve, hogy ezek egészen addig érvényben maradhatnak, amíg a tömeges oltás el nem kezdődhet.

Európában egyébként sok helyen már a járvány harmadik hulláma is elindult, amely az államtitkár véleménye szerint leginkább annak következménye, hogy elhamarkodottan döntöttek a korlátozó intézkedések feloldása mellett. Ezért most újra növekedésnek indult a koronavírus-fertőzöttek száma, és ismét zárni kell.

Egyelőre kevés a vakcina

Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy az Európai Uniós oltóanyag-beszerzés lassú, és a kiszállított vakcinák mennyisége is kevés. A magyar kormány ezért azon dolgozik, hogy más forrásokból is szerezzen oltóanyagot. Tárgyalást kezdtek például Oroszországgal és Kínával, az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett orosz oltóanyagról pedig már megállapodtak.

