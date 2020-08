Koronavírus: ennyi vakcinát vesz az EU

Bár már két héten belül megkezdődik az orosz oltóanyag gyártása, mind a nemzetközi, mind a hazai szakértők szkeptikusak. Ahogy már korábban olvashatták a HáziPatika.com -on, csütörtökön, az MTI már közölt is néhány képet az orosz Nyikolaj Gamaleja Nemzeti Járványügyi és Mikrobiológiai Kutatóintézet által kifejlesztett oltóanyagról, pedig még sem az Egészségügyi Világszervezet (WHO), sem pedig bármely más ország hatósága nem ismerte el, pláne nem engedélyezte az oltóanyagot. Ennek ellenére. Egy, a neve elhallgatását kérő magyar szakértő úgy tudja, az oltóanyagban legyengített vírust használnak, ami azonban akár veszélyes is lehet, mert föllobbanthatja a betegséget - bár túl sok dolgot még nem tudunk a vakcináról. Ezekre hivatkozva tehát úgy nyilatkozott, hogy ő biztosan nem adatná be magának a védőoltást.