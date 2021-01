Koronavírus: ennyi embert kellene nyárig beoltani

Koronavírus: ígéretes az oroszok 2. vakcinája - kattintson a részletekért!

A koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében márciusig a 80 év felettiek, valamint az egészségügyi és a szociális szektorban dolgozók legalább 80 százalékát, nyárig pedig a felnőtt lakosság legalább 70 százalékát be kellene oltani az Európai Uniós tagországokban - közölte Margarítisz Szkínász, az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos. Az Európai Bizottság emellett arra is felszólította a tagállamokat, hogy továbbra is követeljék meg a fizikai távolság betartását, tartsák érvényben a személyes találkozásokat korlátozó intézkedéseket, küzdjenek a dezinformáció ellen, koordinálják az utazási szabályozásokat, valamint fokozzák a tesztelést és a fertőzöttek nyomon követését. Ezeket a vírus minden változatának visszaszorítása érdekében meg kell tenni.

A felnőtt lakosság legalább 70 százalékát be kellene oltani nyárig. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Hamarosan jön a vakcinaútlevél

Az uniós biztos azt is bejelentette, hogy az uniós bizottság, a tagállamok és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) még szorosabban fog együttműködni a gyógyszergyártó vállalatokkal. Ezzel az a cél, hogy a teljes mértékben biztosítható legyen az EU oltóanyagellátása a koronavírus terjedésének mielőbbi megfékezése érdekében. A bizottság emellett megbeszélést kezd a tagállamokkal az oltási igazolvány, vagy másnéven vakcinaútlevél bevezetéséről. Az uniós bizottság arra törekszik, hogy a tagállamok által kiállított oltási könyveket elfogadják az uniós egészségügyi rendszerek mindegyikében, de az EU-n kívül is használhatóak legyenek.

Új stratégiák kellenek

A tagállamoknak frissíteniük kell vizsgálati és tesztelési stratégiáikat az új koronavírus-mutációk azonosítása érdekében, továbbá ki kell terjeszteniük a gyors antigéntesztek alkalmazását - véli Sztella Kiriakídisz, az Európai Bizottság egészségügyért felelős biztosa. Mint mondta, a tagállamoknak nagy hangsúlyt kell helyezniük az egységes piac és a szabad mozgás megőrzésére is, ugyanakkor fokozniuk kell a járvány visszaszorítását célzó intézkedéseiket, például újabb higiéniai és távolságtartó szabályok bevezetése révén a tömegközlekedési járműveken és az állomásokon. Emellett korlátozniuk kell minden nem elengedhetetlen utazást a járványügyi helyzet jelentős javulásáig.