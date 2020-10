Koronavírus: egyre drámaibb a helyzet Európában

A francia kormány nem zárja ki az országos karantén újbóli elrendelését a koronavírus-járvány megfékezésére, miután az elmúlt 24 órában több mint 52 ezer új fertőzéses esetet regisztráltak, ami napi rekordnak számít. "Látva a járvány terjedését, semmit sem szabad kizárni a teendők közül" - mondta Cédric O digitális átállásért felelős államtitkár a France Info hírrádióban. Franciaország a hetedik ország a világon, ahol pénteken átlépte az egymilliót a regisztrált fertőzöttek száma, és azóta is napról napra emelkedik a napi esetszám.

Szükségállapotot és éjszakai kijárási tilalom

A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében a spanyol kormány vasárnap ismét szükségállapot elrendeléséről döntött, amely törvényi keretet biztosít az éjszakai kijárási tilalom bevezetéséhez. A járvány miatt országos szükségállapot bevezetésére legutóbb március közepén került sor, a spanyol parlament ezt összesen hatszor hosszabbította meg és fenntartotta egészen június 21-ig. Míg a tavaszi intézkedéssel lakhelyelhagyási tilalom is együtt járt, most csak az éjszakai kijárást korlátozzák, általánosságban este 23 órától másnap reggel 6 óráig, amelynek kezdetét és végét a tartományok saját hatáskörben módosíthatják plusz-mínusz egy órával. Az egyetlen kivételt a Kanári-szigetek jelentik, ahol a kedvező járványügyi adatok miatt nem lép életbe korlátozás. A COVID-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 vírus megjelenése óta Spanyolországban már több mint egymillió fertőzöttet regisztráltak, ám a kormány szerint a valós esetszám ennek háromszorosa lehet. A 47 milliós országban jelenleg átlagosan százezer emberből 361 fertőzött, ám a cél, hogy ez a szám 25 alá csökkenjen.

Meredeken nő a fertőzöttek száma szinte minden európai országban, így egyre több helyen kénytelenek szigorú korlátozásokat bevezetni. Fotó: Getty Images

Olaszországban tovább szigorítanak

A vendéglátóhelyek este hat órai bezárását jelentette be a koronavírus-járvány elleni újabb szigorításként vasárnapi sajtótájékoztatóján Giuseppe Conte olasz miniszterelnök, arra kérve a lakosságot, hogy csak munkavégzés vagy iskolába járás miatt hagyja el otthonát. Az újabb intézkedések országosan vasárnap éjféltől lépnek életbe, és november 24-ig érvényesek. Giuseppe Conte kijelentette, nem vezetnek be általános és országos kijárási korlátozást, és egyenlőre nem zárják le a belföldi, tartományok közötti utazást sem. A miniszterelnök ugyanakkor "erősen tanácsolta", hogy a lakosság kizárólag munkavégzés, iskolába járás vagy sürgős indokból hagyja el otthonát. Az otthonokban is csak azok tartózkodjanak együtt, akik egy fedél alatt élnek - tette hozzá.

Merkel drámainak tartja a járványhelyzetet

Drámai gyorsasággal terjed az új típusú koronavírus Németországban, és a járvány feltartóztatására tett intézkedések nem elégségesek - mondta Angela Merkel német kancellár hétfőn pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetőségi ülésén a Bild című lap beszámolója szerint. A politikus az online értekezleten kiemelte, hogy nem sikerült megfékezni a járványt, a napi új regisztrált fertőződések száma rendre hét nap alatt megduplázódik, és a fertőzési láncolatok feltárásával és megszakításával foglalkozó helyi egészségügyi hivatalok nem bírják a folyamatosan növekvő terhelést. A helyzet "rendkívül dinamikus" és "drámai" - fogalmazott Angela Merkel, aláhúzva, hogy az esetszám növekedését meg kell állítani, különben "nehéz helyzet" alakulhat ki az egészségügyben. Az RKI hétfői adatai szerint az utóbbi 24 órában 8685 fertőződést regisztráltak, ami nagyjából a duplája az egy héttel korábbi 4325-nek. Az új esetekkel együtt 437 866 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót. A vírus okozta betegséggel (COVID-19) összefüggő halálesetek száma egy nap alatt 24-gyel nőtt, 10 056-ra.

Sorra dőlnek meg a rekordok a Nyugat-Balkánon

Már a 140 ezerhez közelít a fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon, napról napra újabb fertőzöttségi rekordok dőlnek meg a térség országaiban, a kormányok azonban egyelőre nem akarják sem nehezíteni a határátkelést, sem teljesen lezárni a határokat, inkább csak a meglévő intézkedések betartására kérnek mindenkit. A Nyugat-Balkánon - Horvátországot kivéve - szombatról vasárnapra 2771-gyel nőtt az igazolt fertőzöttek és 37-tel a halálos áldozatok száma. A regisztrált fertőzöttek száma Szerbiában 757-tel 38 872-re, Koszovóban 166-tal 17 748-ra, Észak-Macedóniában 404-gyel 26 426-ra, Montenegróban 193-mal 16 629-re, Bosznia-Hercegovinában pedig 1251-gyel 39 722-re emelkedett. A járvány halálos áldozatainak száma Szerbiában az utóbbi 24 órában hárommal 789-re emelkedett, Koszovóban kettővel 661-re, Észak-Macedóniában tizennéggyel 897-re, Bosznia-Hercegovinában tízzel 1083-ra, Montenegróban pedig nyolccal 262-re nőtt.

Sokáig életben maradnak az új svájci óvintézkedések

Sokáig életben fognak maradni azok az új óvintézkedések, amelyeket szerdán jelent be Svájc a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében - mondta Alain Berset, az alpesi ország egészségügyi minisztere hétfőn. A 8,6 millió lakosú Svájcban 17 440-nel nőtt a koronavírusos esetek száma a hétvégén. Az országban 121 093 fertőzöttje és 1914 halálos áldozata van a vírusnak. A svájci fertőzési ráta a legmagasabbak között van Európában. A 26 svájci kantonban eddig számos regionális óvintézkedést hoztak. Egyebek között korábban zárnak a bárok, és korlátozták az elvégezhető műtéteket a kórházakban. A szövetségi kormány szerdán új intézkedéseket jelent be. A svájci egészségügyi miniszter egy lausanne-i sajtótájékoztatón azt mondta, hetekig vagy akár hónapokig életben maradhatnak az új korlátozások.

A karantén idejének felére csökkentését tervezi a brit kormány

Eközben a kormányhivataltól származó, egybehangzó vasárnapi sajtóértesülések szerint a brit kormány azt tervezi, hogy a felére csökkenti a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló karanténkötelezettség időtartamát, mivel a jelenleg érvényes kéthetes elkülönítést szinte senki nem tartja be. Két vezető konzervatív vasárnapi brit lap, a The Sunday Telegraph és a The Sunday Times, valamint a BBC közszolgálati médiatársaság hivatalos kormányforrásokat idéző (de azokat a szigorú tájékoztatási szabályoknak megfelelően meg nem nevező) beszámolói szerint a brit kormány tíz vagy akár hét napra is csökkentheti azoknak a kötelező elkülönítési idejét, akiknek velük egy háztartásban élő hozzátartozói megfertőződtek az új koronavírussal. Hasonló enyhítés várható azoknak az esetében is, akiket a kontaktkutatási szolgálat értesített arról, hogy közeli ismerőseik koronavírustesztje pozitív lett.

