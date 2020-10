Koronavírus: a szomszédban már kijárási tilalom van

Kijárási tilalom lépett érvénybe szombaton Szlovákiában. Az Igor Matovic vezette szlovák kormány ezzel az intézkedéssel is igyekszik megfékezni az egyre terjedő koronavírus-járványt. A november 1-jéig elrendelt kijárási tilalom alatt az emberek továbbra is járhatnak a munkahelyükre, ugyanakkor csak a lakhelyükhöz legközelebbi élelmiszerboltokat vagy gyógyszertárakat kereshetik fel. Engedélyezett az orvosok felkeresése is. Tilos viszont a temetőlátogatás is, ami - tekintettel a közelgő halottak napjára - érzékenyen érinti a lakosságot.

Az egész lakosságot tesztelik

A koronavírus-járvány által leginkább sújtott négy észak-szlovákiai járásban, amely a lengyel határ mentén fekszik, pénteken megkezdődött a lakosság országos tesztelése. Az első napon mintegy 62 ezer embert teszteltek le, közülük 2225-nál mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok a fertőzést - közölte Jaroslav Nad, szlovák védelmi miniszter pénteken késő este az országos tesztelés első napjának eredményeit összegezve. A négy járásban vasárnapig összesen mintegy 180 ezer embert kellene letesztelni. A hatóságok ezt egyfajta próbának tartják a következő két hétvégén megvalósuló jóval nagyobb méretű, az ország egész lakosságára kiterjedő tesztelés előtt. Az egész lakosság letesztelését érintő kormányzati terv továbbra is élénk viták tárgya. Több szakértő azt állítja, hogy a tesztelés nem lesz elegendő, nem oldja meg a problémákat, ezért a gyorsan romló járványhelyzet miatt országos karanténra lehet szükség.

Szlovákiában az egész lakosságot tesztelik. Fotó: Getty Images

Szlovéniában lakhelyelhagyási tilalom jön

Lakhelyelhagyási tilalmat vezet be keddtől a szlovén kormány a koronavírus terjedésének megfékezésére - jelentette be Jelko Kacin kormányszóvivő. A rendelet szerint - néhány kivétellel - senki nem hagyhatja el azt a járást vagy várost, amelyben állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezik. Korábban a lakhelyelhagyási tilalom régiókra vonatkozott, amelyekből 12 van Szlovéniában, járásokból és városokból 212. A korlátozásokat egy hét múlva attól függően oldják fel, hogy csökkent-e a fertőzöttek száma az adott területen.

Szlovéniában szombattól egy hétre bezártak a nem alapvető fontosságú cikkeket forgalmazó boltok, a vendéglátóhelyek és a szállodák, valamint a fodrász- és szépségszalonok is, néhány kivétellel pedig az óvodák és a diákotthonok. A kormány által hétfőn közzétett adatok szerint vasárnap 1116-tal 24 068-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Hét beteg meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 248-ra nőtt. A diagnosztizált betegek közül 523-an vannak kórházban, közülük 82-öt ápolnak intenzív osztályon.

Erre számíthatnak a horvátok

A szomszédos Horvátországban a válságstáb jelentése szerint egy nap alatt, hétfőre 828-cal nőtt és elérte a 37 208-at az azonosított fertőzöttek száma. Tizenöt ember meghalt, a járvány halálos áldozatainak száma így 452-re nőtt. Kórházban 864 beteget ápolnak, közülük 65-en vannak lélegeztetőgépre kapcsolva. Horvátország hétfő éjféltől két hétig újabb szigorításokat léptet életbe, korlátozza a rendezvényeken részt vevők maximális létszámát, tilos lesz alkoholt árulni éjfél és reggel hat óra között, továbbá kötelező lesz a maszk viselése nyílt térben is - közölte vasárnapi sajtótájékoztatóján a válságstáb.

Lassan betelnek a kórházak Romániában

A koronavírus-fertőzötteknek elkülönített kórházi helyek több mint háromnegyede betelt már Romániában és a fertőzések gyorsuló üteme miatt az ország jelentős részében korlátozásokat vezettek be, ugyanakkor Bukarestben idén is megtartották a Szent Demeter-napi nagyszabású zarándoklatot, az országos járványügyi operatív törzs (CNSU) pedig hétfőn a dohányosoknak tett engedménnyel lazított az óvintézkedések szigorán. A CNSU hétfőn hozott határozatában lehetővé tette, hogy azokon a településeken, ahol a magas fertőzési kockázat miatt mindenütt kötelezővé tették a maszkviselést, rövid időre eltávolítsák a maszkot azok, akik a szabadban dohányoznak, sportolnak, a kerthelyiségeken kívül ételt, italt fogyasztanak, ha legalább kétméteres távolságot tartanak másoktól.

Romániában hétfőn meghaladta az 54 ezret a nyilvántartott aktív fertőzöttek, és a 10 700-at a kórházban kezelt COVID-19-ben szenvedő betegek száma. Immár több mint 800 súlyos állapotban lévő fertőzöttet ápolnak az intenzív osztályokon, ahol a fertőzöttek számára elkülönített helyek több mint háromnegyede betelt. A hétfői jelentésben a szokásosnál jóval kevesebb (8700) vasárnap elvégzett teszt kiértékelése nyomán 2844-gyel emelkedett a romániai fertőzöttek és 79-cel a halálos áldozatok száma. Újabb rekordot döntött a pozitív tesztek aránya: csaknem minden harmadik teszt pozitívnak bizonyult.

Ukrajnában tovább gyorsulhat a fertőzés terjedése

Ukrajnában várhatóan még tovább gyorsul a koronavírus-fertőzés terjedése, de ez nem függ össze a vasárnap megtartott helyhatósági választásokkal - jelentette ki hétfőn Ihor Kuzin, az ukrán közegészségügyi központ vezérigazgatója az RBK-Ukrajina hírportálnak. A tisztségviselő tájékoztatása szerint a szavazókörökben betartották az egészségügyi minisztériumfertőzésterjedésének megelőzésére tett ajánlásait, egyebek mellett a maszkviselést, a távolságtartást és a fertőtlenítést. Vasárnap egyébként a korábbi napokhoz képest jóval kevesebb, 5426 új beteget regisztráltak, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma 348 924-re nőtt, az elhunytaké pedig 73 újabb halálos áldozattal 6464-re. Eddig 142 537-en gyógyultak meg, viszont már 199 923 beteget kezelnek koronavírus-fertőzéssel az országban. A járvány kezdete óta egy nap alatt a legtöbb új fertőzöttet, 7517-et múlt csütörtökön jegyezték fel Ukrajnában.

Osztrák virológus: már követhetetlen a járvány terjedése

Követhetetlen módon, nyilvános terekben kapják már el sokan a koronavírust, amelynek terjedését egyre kevésbé lehetséges ellenőrizni - figyelmeztette az osztrák egészségügyi hatóságokat Elisabeth Puchhammer-Stöckl, a Bécsi Orvostudományi Egyetem (MedUni) virológusa a Kleine Zeitung osztrák napilap vasárnap megjelent cikke szerint. A virológus az osztrák egészségügyi minisztérium koronavírus-válságstábja több tagjának címzett levelében fejtette ki, hogy a bécsi járványadatok vizsgálatából azt lehet megállapítani: sokszor már nem lehet követni a vírus útját, feltehetően egyre többen fertőződnek meg nem felderíthető módon, például tömegközlekedési eszközökön vagy üzletekben. "Úgy néz ki, hogy elveszítjük az ellenőrzést a vírus terjedésének útja felett" - fogalmazott a szakértő.

Rohamosan nő az elhunytak száma Csehországban

Bár Csehország nem tekinthető földrajzi értelemben a közvetlen szomszédunknak, ám a visegrádi négyek tagjaként itt foglalkozunk velük. A cseh kormány október 5-én hirdetett szükségállapotot, amely egyelőre november 3-ig van érvényben, ám Andrej Babis cseh miniszterelnök szerint meg kell hosszabbítani. Mint mondta, a járványhelyzet nagyon komoly, az óvintézkedések nem hatékonyak, illetve nem tartják be őket következetesen, ezért a kormány további szigorításokat tervez. Az országban rohamosan nő a koronavírus-járványban elhunytak száma. Vasárnap estig a COVID-19-betegség szövődményeiben 2201 ember halt meg, ebből 694-en a múlt héten - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján hétfő reggel közölt adatokból. Szerdától szombatig az elhalálozások száma minden nap meghaladta a százat. A cseh egészségügyi minisztérium kimutatása szerint az igazolt fertőzöttek száma az egész országban jelenleg meghaladja a 158 ezret.

