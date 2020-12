Koronavírus: eddig lehet regisztrálni a januári tesztelésre

A téli szünet végére szervezett gyorstesztelés célja az, hogy továbbra is biztosítsák az óvodák és iskolák zavartalan működését a koronavírus-járvány idején. Időpontot foglalni az erre a célra létrehozott weboldalon lehet.

Mit kell tudni a szűrésről?

A Miniszterelnökség közleménye szerint a csoportos koronavírus-tesztelést ezúttal is a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezik. Az önkéntes és ingyenes vizsgálatokat országszerte 99 mintavevő ponton végzik majd január 2-án szombaton és 3-án vasárnap 7-19 óra között. A szűrőprogramban összesen 263 mintavevő csapat vesz részt, amelyek a kormányhivatalok egészségügyi végzettségű munkatársaiból, orvos- és egészségtudományi képzésben tanuló egyetemi hallgatókból, valamint a tankerületi központok munkatársaiból állnak. A téli szünetben fertőtlenítik is az intézményeket. Az általános iskolák január 4-én nyitnak.

A regisztráció nem kötelező

A január eleji koronavírus-tesztelésről a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján is szót ejtettek. A köznevelésért felelős államtitkár, Maruzsa Zoltán tájékoztatása szerint kedd reggelig már 7400-an regisztráltak a szűrésre, de egyébként azokat a pedagógusokat is tesztelik majd, akik nem regisztráltak. A szűrésen a szakképzési intézményekben dolgozók is részt vehetnek, bár ezek az intézmények legalább január 11-éig digitális oktatásban működnek - jegyezte meg. További részletekért kattintson ide!

