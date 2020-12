Koronavírus: durva hetek jönnek a szomszédban

Ausztriában sikerült 1 alá szorítani az R reprodukciós rátát, ami azt jelenti, hogy tíz fertőzött átlagosan 10-nél kevesebb embernek adja át a koronavírus-fertőzést. A napi új megbetegedések száma is felére csökkent. A napi halálozások száma még mindig magas, de ez azért van, mert az eredmények két hét csúszással jönnek - jelentette ki a miniszter. A javuló adatok ellenére azonban arra kérte a lakosságot, hogy tartsák magukat a meglévő védelmi intézkedésekhez, és társadalmi érintkezéseiket a lehető legkisebb szintre szorítsák, hogy elkerüljék a kórházak túlterhelését. "A járvány talán legnehezebb négy hete van előttünk" - utalt a karácsonyi ünnepekre és az oltás megkezdéséig tartó időszakra a miniszter.

A legnehezebb 4 hét még csak most jön. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Ez most a legfontosabb

Hangsúlyozta, hogy az új megbetegedések számát tovább kell csökkenteni. A legfontosabb cél, hogy a kórházban ápoltak és az intenzív ellátásra szorulók száma is csökkenjen. Úgy fogalmazott, az intenzívállomások tartós túlterheltsége nem fokozható a végtelenségig, hiszen az elhalasztott műtéteket is be kell hozni, januárban ráadásul az influenzajárvány tetőzése is várható. Emellett Anschober újra felszólította a lakosságot a tömeges koronavírus-tesztelésen való minél nagyobb részvételre. "Fél órát mindenki tud áldozni az életéből erre" - vélekedett.

Tömeges tesztelés zajlik

A védelmi miniszter, Klaudia Tanner meglátogatta az egyik bécsi "tesztutcát". Szava szerint személyes képet akart kapni a tömeges tesztelés lebonyolításában közreműködő katonák munkájáról, valamint felhívta a figyelmet az önkéntes szűrővizsgálat fontosságára. Ausztria nyugati tartományaiban, Tirolban és Vorarlbergen az előző hétvégén zajlottak a tömeges COVID-tesztelések, szűk 30 százalékos részvétel mellett. Burgenlandban csütörtökön kezdődtek a szűrések, míg a többi tartomány hétvégén csatlakozik majd. Mindeközben folynak a célzott szűrések is a pedagógusok, az egészségügyi dolgozók és a rendőrök körében.

