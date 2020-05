Koronavírus: berobbanhat a járvány a Balatonnál

A koronavírus elleni védekezés második szakaszában már enyhíthetnek a korlátozásokon a vidéki települések. Az önkormányzatok lépéseit azonban továbbra is az óvatosság jellemzi: van, ahol újra látogathatók a kirándulóhelyek, a sportparkok és játszóterek, de több helyez ezt még nem - vagy nem mindegyik helyszínen - tették lehetővé.

Berobbanhat a járvány a Balatonnál

Az önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség elnöke, Lombár Gábor elmondta, hogy több tóparti önkormányzat vezetőjéhez hasonlóan Balatonfenyves polgármestereként ő is korainak tartja az enyhítő intézkedések bevezetését. Mint mondta, tudomásul vették a kormány iránymutatást, és többé-kevésbé megnyitották közterületeiket. Az üdülőrégió lakosságának átlagéletkora azonban magas, így rájuk nagy kockázatot jelenthet a beinduló turizmus. Zamárdi polgármestere, Csákovics Gyula pedig úgy nyilatkozott, hogy megélénkült a forgalom a főváros felől, ezért félő, hogy a koronavírus-járvány be fog robbanni a Balaton környékén.

Óvatosan nyitnak vidéken

A pécsiek körében legkedveltebb üdülőhelyen, Orfűn több büfé, valamint kerékpár- és sporteszközkölcsönző is kinyitott, de minden látogatót a koronavírussal kapcsolatos biztonsági előírások betartására kérnek. Nyíregyházán - a jelenlegi szabályozás alapján - a Tófürdő és a Parkfürdő részleges megnyitására látnak lehetőséget. A fedett fürdők egyelőre zárva maradnak. A fürdőknek - a biztonsági felkészüléssel párhuzamosan - két-három hét technikai előkészületre van szükségük. A megnyitás pontos időpontját még nem tudják, de az üzemeltetők abban bíznak, hogy a pünkösdi hétvégén már fogadhatják a vendégeket.

Miskolcon fokozatosan nyitnak újra a sportlétesítmények, de az eseményeket kizárólag nézők nélkül, zárt kapuk mögött tartják - így ugyanis csökkenthető a koronavírus esetleges terjedésének kockázata. A tájékoztatás szerint a szabadtéri pályák részben vagy egészében megnyíltak a lakosság számára. A Miskolci Sportcentrum Kft. azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a nyitott létesítményekben tilos az öltözők használata és fokozottan ellenőrzik az egészségügyi előírások betartását. Baján pénteken megnyitott a helyi piac, ahol péntekenként csak a 65 évnél idősebbek, szombaton viszont csak a 65 év alattiak vásárolhatnak. A szerdai napokon 9 óráig a 65 év felettiek, 9 óra után pedig csak a fiatalabbak tartózkodhatnak a piacon. A vásárlás során kötelező a védőmaszk viselése, valamint a bejáratnál a kézfertőtlenítés.

Sarkadon újra látogathatók koronavírus-járvány miatt korábban bezárt a játszóterek és a sportparkok. A helyszíneket naponta fertőtlenítik, ahogy a város más közterületeit is. Orosházán is megnyitottak a játszóterek, az ott tartózkodóknak azonban figyelniük kell a 2 méteres távolság betartására. Békéscsabán nagy az igény a gyermekfelügyeletre, így az eddigi három óvoda és egy bölcsőde mellett az önkormányzat csütörtöktől további hét óvodában biztosítja az ellátást. hétfőtől pedig egy újabb bölcsődébe is vihetők majd a gyerekek. A város önkormányzata újabb 5 ezer mosható maszkot vásárolt, ezeket péntek délután osztják ki a településen. Az igénylők két-két maszkot vehetnek át. Székesfehérváron hétfőtől valamennyi bölcsőde és óvodai székhelyintézmény is megnyit, ügyeletet ad. Az igényektől függően az önkormányzat később dönt a tagintézmények és telephelyek megnyitásáról.

Van, ahol még nem nyitnak

A helyi operatív törzs javaslatára Kecskeméten továbbra is zárva tartanak a játszóterek és a köznevelési intézmények sportlétesítményei, de a kültéri fitneszeszközök saját felelősségre már használhatók. A szervezet a Benkó Zoltán Szabadidőközpont, a Kecskeméti Arborétum és a Szent Hubertus Parkerdő látogatási tilalmának feloldását javasolja, azzal a megkötéssel, hogy a területükön lévő játszóterek továbbra is maradjanak zárva az új típusú koronavírus elleni védekezés jegyében.

A tatabányai Szent Borbála Kórház koronavírus-tesztlabort állított üzembe a város ipari parkjában működő Becton Dickinson Hungary Kft. üzemében. A létesítés és az üzemeltetés 18 millió forintos költségét a térség nagyvállalatai és magánemberek adták össze. Az immunológiai és sejtbiológiai kutatási reagenseket gyártó amerikai vállalat térítésmentesen biztosítja a gép működéséhez szükséges steril környezetet és a szakszemélyzetet.

