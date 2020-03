Koronavírus: az asztronauták ezt tanácsolják

Mit tegyünk, ha a karantén alatt ránk tör a kabinláz? Részletek itt.

Jelenleg nincs sem védőoltás a vírus (SARS-CoV-2) ellen, sem speciális gyógykezelés a koronavírus-fertőzés által kiváltott megbetegedésre (COVID-19). Csak úgy tudunk védekezni, ha fizikai gátat szabunk a cseppfertőzésnek, azaz karanténba helyezzük a fertőzötteket, valamint a társadalom többi tagja is igyekszik minél ritkábban kontaktusba kerülni másokkal.

Ha jobban belegondolunk, a mostani időszakban az emberektől elvárt távolságtartás voltaképpen számos tekintetben hasonlít ahhoz a helyzethez, amelyet a világűrt megjáró asztronauták élnek át. Ők is szűk térben, akár teljesen izoláltan végzik a munkájukat, vagy csupán néhány kollégájukkal osztják meg átmeneti életterüket. Az elmúlt napokban az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) több asztronautája is megosztott a közösségi médiában néhány hasznos gondolatot a bezártság elviseléséhez.

Christina Koch február elején tért vissza a Földre a Nemzetközi Űrállomásról. Fotó: Getty Images

Anne McClain 2018 és 2019 során összesen hat hónapot töltött a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén. Posztjában rámutatott, a stressz akkor lép fel, amikor a várakozásaink nincsenek összhangban a valósággal. Mivel pedig a valóságot nem változtathatjuk meg, ezért a legjobb, amit tehetünk, ha a várakozásainkra összpontosítunk. McClain szerint fel kell készítenünk magunkat lélekben, hogy a korábbiakhoz képest másképpen kell élnünk a mindennapjainkat. Készüljünk fel az alkalmazkodásra: arra, hogy el kell hagynunk a komfortzónánkat. És végül, de nem utolsó sorban, készüljünk fel rá, hogy saját, önös érdekeink helyett másokat kell előtérbe helyeznünk.

Reminder that stress happens when expectations aren't in line with reality. When we can't change reality, it's best to focus on our expectations.



Expect to do things differently.



Expect to need to adapt.



Expect to be out of your comfort zone.



Expect to put others first. pic.twitter.com/mR0xl40fBs - Anne McClain (@AstroAnnimal) March 17, 2020

Hasonlóan tapasztalt az izoláltság tekintetében Christina Koch is, aki hónapokig dolgozott az Antarktiszon, illetve közel egy évig élt a Nemzetközi Űrállomáson. Nem is olyan régen, február 6-án tért vissza a Földre. Saját bevallása szerint az űrben töltött idő erősítette meg igazán abban a hitben, hogy a világon semmi sem fontosabb, mint a szeretteink. "Ma, amikor mindannyian otthonunk közelében maradunk, megdöbbent, hogy ez továbbra sem lehetne igazabb" - írta bejegyzésében Koch.

One year ago, launching into space reinforced to me that the most important thing on Earth is the people you love. Today, as we all stay close to home, I'm struck how that still couldn't be more true. pic.twitter.com/WXEQx2oAOd - Christina H Koch (@Astro_Christina) March 16, 2020

Jessica Meir pedig, aki jelenleg is a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén tartózkodik, egy Földről készült fotóval igyekezett megnyugtatni azokat, akiket a reménytelenség érzete tölt el a világjárvány miatt. "Innen fentről nézve könnyű belátni, mennyire egyértelmű, hogy mindannyian együtt vagyunk ebben" - hívta fel a figyelmet az asztronauta.

From up here, it is easy to see that we are truly all in this together. #EarthStrong pic.twitter.com/lGgKHLUB0p - Jessica Meir (@Astro_Jessica) March 16, 2020

Forrás: nypost.com

