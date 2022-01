Koronavírus: a T-sejtek is megtámadják az omikront

Ausztrál kutatók szerint az emberi testnek van egy második védelmi vonala a COVID-19 ellen, ami reményt ad a gyorsan terjedő omikron változat elleni globális küzdelemben. A Melbourne-i Egyetem szakemberei (a Hongkongi Tudományos és Technológiai Egyetem kutatóival együttműködve) megállapították, hogy a sejtes immunválaszt végző T-sejtek is felveszik a harcot az új variánssal - írja a The Guardian.

Nem menekülhet a T-sejtek elől

Az omikron veszélye abban rejlik, hogy a korábbi vírusváltozatoknál jóval több mutációt tartalmaz, ami miatt időnként rejtve maradhat az oltások, vagy afertőzéshatására termelődő antitestek előtt. A kutatás szerint azonban a T-sejtek - a csontvelőből származó fehérvérsejtek - figyelmét nem kerülik el, amelyek támadásba lendülnek.

Az omikron elkerülheti ugyan az antitesteket, de a T-sejtek elől nem menekülhet. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

A kutatócsapat beoltott, illetve fertőzött betegek szervezetéből származó koronavírus-fehérjék - úgynevezett epitópok - darabkáit tanulmányozta. Eredményeik szerint az omikron mutációval rendelkező epitópok több mint fele még a vizsgálat időszakában is látható volt a T-sejtek számára. "Még ha az omikron, vagy a koronavírus más variánsa ki is kerülhet az antitestek látóteréből, a robusztus T-sejtes válasz továbbra is védelmet nyújt, és segít megelőzni a súlyosabb betegségeket" - mondta Matthew McKay, a kutatás egyik vezetője.

A cikk szerzői azt azért kiemelték, hogy a T-sejtes válaszok önmagukban nem gátolják meg a vírus továbbadását és a megfertőződést. A súlyos megbetegedés kialakulása ellen azonban hatékonyan védhetnek ezek a sejtek.

