Koronavírus: a digitális oktatás fenntartását javasolják

Életek forognak kockán, ezért inkább az óvatosság mellett döntöttünk - jelentette ki Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján. Mint mondta, a kormánynak a digitális oktatás időtartamának meghosszabbítását javasolták.

Marad a kötelező hőmérés

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a téli szünet alatt minden köznevelési intézményben megtörtént a takarítás, a tanév újraindulása előtt pedig több mint 20 ezer pedagógus vett részt a célzott koronavírus-szűrésen. A tesztelés mindössze 1 százalékos pozitivitási arányt eredményezett. Az intézményekben továbbra is kötelező belépéskor a hőmérés, valamint ezentúl is havi mintegy 300 ezer liter fertőtlenítőszert biztosítanak az iskoláknak, óvodáknak és bölcsődéknek.

A pedagógusok körében történő vakcinázással kapcsolatban Maruzsa Zoltán elmondta, hogy elsőként a 60 év felettieket, majd a valamilyen egészségügyi probléma miatt veszélyeztetettnek számító személyeket oltják be. Azonban az összes oktatásban dolgozótól azt kérte, hogy amennyiben még nem tették meg, éljenek az új típusú koronavírus elleni vakcina előjegyzési lehetőségével.

Még nincs vége a járványnak

A tájékoztatón elhangzott továbbá, hogy még nem vagyunk a koronavírus-járvány végén, ezért továbbra is nagyon fontos, hogy betartsuk a védelmi intézkedéseket. A vakcina megérkezése azonban új szakaszt nyitott a védekezésben, szerda estig már 31500 egészségügyi dolgozót oltottak be. Jövő héten már a Moderna újonnan engedélyezett vakcinájából is megérkezhet az első szállítmány Magyarországra. Ezekről Müller Cecília országos tisztifőorvos beszélt.

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) forgalmazásra ajánlotta szerdán az Európai Unióban az amerikai Moderna gyógyszeripari vállalat új típusú koronavírus elleni oltóanyagát. A részletekért olvassa el korábbi cikkünket!