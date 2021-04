Koronavírus: a britek már ennyire védettek

A brit statisztikai hivatal (ONS) szerdán ismertetett legújabb becslése szerint az angliai felnőtt népesség csaknem 70 százalékának szervezetében lehet jelen a koronavírus ellen termelődő antitest. Az angol közegészségügyi szolgálat (PHE) ugyancsak szerdán ismertetett vizsgálata szerint a koronavírus elleni vakcináknak már az első adagja akár a felével csökkentheti a vírus terjedését még az egy fedél alatt élők között is.

Átfogó tanulmányában az ONS közölte, reprezentatív számítási módszertana arra vall, hogy az Egyesült Királyság messze legnépesebb nemzetén, az 56 milliós Anglián belül az április 11-én zárult egy hétben a felnőttek 68,3 százalékának szervezetében mutatták volna ki a SARS-CoV-2 koronavírus ellen fertőződés vagy oltás hatására termelődő antitestek jelenlétét vérvizsgálattal végzett szűrés esetén. A statisztikai hivatal becslése szerint Walesben 61 százalék, Skóciában 57,8 százalék, Észak-Írországban 62,5 százalék azoknak a felnőtteknek az aránya, akiknek szervezetében jelen lehet az új típusú koronavírus ellen képződő antitest. Az év elején elvégzett hasonló statisztikai vizsgálat azt valószínűsítette, hogy akkoriban a felnőtt lakosság hozzávetőleg tíz százalékának szervezetében lehetett volna szűrővizsgálatokkal a koronavírus elleni antitestek jelenlétét kimutatni.

Az angliai népességen belül az idős korosztályokban messze a legmagasabb azoknak az aránya, akiknek szervezetében kimutatható a koronavírus elleni antitest. Fotó: Getty Images

Az idősek szervezetében a legmagasabb

A statisztikai hivatal szerdán ismertetett új vizsgálata arra vall, hogy az antitestek termelődésének jelentős emelkedésében a nagy-britanniai oltási kampánynak van elsődleges szerepe. Az ONS felmérése szerint ugyanis az angliai népességen belül az idős korosztályokban messze a legmagasabb azoknak az aránya, akiknek szervezetében kimutatható a koronavírus elleni antitest, márpedig a december 8-án kezdődött brit oltási kampány a legutóbbi időkig az idős, leginkább veszélyeztetett korcsoportokra összpontosult. A vizsgálat szerint a 16-49 év közötti korosztályban 46,5-54,3 százalék között, a 70-74 éves korcsoportban 87,6 százalék volt az április 11-én zárult héten azoknak az aránya, akiknek szervezetében kimutatták az antitestek jelenlétét.

Ennyien kapták már meg az első oltást

A brit kormány már két hete bejelentette, hogy az Egyesült Királyság egészében az 50 évesnél idősebb korosztályok és a legveszélyeztetettebb lakossági csoportok mindegyik tagja az április 15-re kitűzött határidő előtt két nappal megkapta a koronavírus elleni oltás első adagját, és a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) Angliában ezen a héten már a 42 évesek előtt is megnyitotta a oltási időpontok foglalásának lehetőségét. A brit egészségügyi minisztérium legfrissebb, az Egyesült Királyság egészére vonatkozó adatai szerint eddig 33 843 580-an kapták meg az első adagot a koronavírus elleni oltásból. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt brit lakosság 64,5 százaléka részesült az első oltási dózisban.

A terjedést is korlátozza

Az angol közegészségügyi szolgálat (PHE) szerdán ismertetett átfogó vizsgálata szerint az Egyesült Királyságban alkalmazott két fő vakcinatípus, a Pfizer/BioNTech és az Oxford/AstraZeneca már az első dózis beadása után az egy háztartásban élők esetében is 38-49 százalék közötti mértékben csökkentette annak a kockázatát, hogy a beoltottak - ha meg is fertőződnek - továbbadják a velük egy fedél alatt lakóknak a koronavírus-fertőzést. A PHE szakértői hangsúlyozzák, a vizsgálati eredmény jelentősége abban áll, hogy az oltások a súlyos megbetegedés és a halálozás kockázatának jelentős csökkentése mellett a koronavírus terjedését is immár bizonyítottan lassítják még az egymással szoros közelségben élők között is. Egy másik, szélesebb körű vizsgálat, amelyet a brit statisztikai hivatal és az Oxfordi Egyetem végzett 372 ezer ember bevonásával, azt mutatta ki, hogy az Oxford/AstraZeneca- és a Pfizer/BioNTech-vakcinák első adagjával december és április eleje között beoltottak esetében átlagosan 65 százalékkal csökkent a koronavírus-fertőződés esélye.

