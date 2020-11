Koronavírus: 7 megyeszékhelyen romlott a helyzet

Több településen is növekedő tendenciát mutattak ki az új típusú koronavírus örökítőanyagának mennyiségében. A 45. héten elvégzett szennyvízvizsgálatok eredményei alapján Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Székesfehérváron és Szolnokon is nőtt a vírus koncentrációja - számolt be róla az NNK.

A friss eredmények alapján 7 megyeszékhelyen is romlott a helyzet.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A járvány terjedése folyamatos

Koronavírus: ezeken a közterületeken kötelező a maszk - kattintson! h i r d e t é s

Az NNK közlése szerint a koncentrációváltozás tendenciája számos településen emelkedő. Az eredmények azt támasztják alá, hogy a koronavírus-járvány terjedése folyamatos, a tünetes és tünetmentes fertőzöttek száma pedig az ország egész területén jelentős.

Mit tehetünk?

Az egyéni felelősség szerepe továbbra is hangsúlyos a koronavírus-fertőzés kockázatának csökkentésben. Akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Emellett továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak.

Tartsuk be a legalább másfél méteres szociális távolságot, ahol pedig ez nem megoldható, ott viseljünk az orrot és a szájat is eltakaró maszkot. A jogszabályban előírt helyeken se feledkezzünk meg a maszk viseléséről, valamint ügyeljünk a gyakori és alapos kézmosásra is.

Sikeres a remdesivir, újabb adag koronavírus-gyógyszert gyárt a Richter - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!