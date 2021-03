Koronavírus: 3 hét alatt ennyit romlott a hazai helyzet

Egy éve nyilvánította világjárvánnyá a koronavírus-járványt az Egészségügyi Világszervezet (WHO). Azóta már a harmadik hullám pusztít Európa-szerte, így Magyarországon is. Épp ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megelőzzük a megbetegedést, megállítsuk a nagy fokú emelkedést, és elérjük, hogy minél kevesebb áldozatot ragadjon el a járvány. Ennek két eszköze a higiéniai szabályok betartása és a védőoltás beadatása - szögezte le Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A Pfizer-BioNTech-vakcina második adagjával oltanak Budapesten. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az e heti oltási tervről

Az elkövetkezendő egy hétre vonatkozó oltási tervet György István, az oltási munkacsoport vezetője ismertette. Mint mondta, a koronavírus-fertőzés szempontjából az idősek a legveszélyeztetettebbek, ezért az ő beoltásuk a legfontosabb. "Még mindig van olyan 80 év feletti, aki regisztrált, de még nem oltották be" - hívta fel a figyelmet. Épp ezért a jelenlegi oltási hétre azt tűzték ki célnak, hogy legalább a 80 felettiek immunizálásának végére érjenek. Ebből a célból több mint 100 ezer embert oltanak majd be a háziorvosok az AstraZeneca-féle vakcinával, de a kórházi oltópontokon is folytatódik az idősek vakcinázása (a Pfizer-féle és a Szputnyik V nevű készítménnyel).

Az eddig nem regisztrált időseket a tisztifőorvos arra kérte, mielőbb jelezzék igényüket, és ne válogassanak, hiszen mindegyik új típusú koronavírus elleni vakcina biztonságos és hatékony. Az idősek immunizálásával párhuzamosan egyébként a 60 év alatti krónikus betegeket és a rendvédelmi szerveknél dolgozókat is oltják.

