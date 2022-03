Koronavírus: 3322 új fertőzött, elhunyt 66 beteg

Az elmúlt 24 órában 3322 új fertőzöttet igazoltak Magyarországon, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 824 089 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - írja a koronavirus.gov.hu. Az elmúlt egy napban 66 többségében idős, krónikus beteg hunyt el, így a járvánnyal összefüggésbe hozhatóan elhunytak száma 44 961 főre emelkedett.

Az újonnan regisztrált fertőzöttek száma továbbra is dinamikusan emelkedik. Fotó: Getty Images

A gyógyultak száma jelenleg 1 672 699 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 106 429 főre csökkent. A fertőzöttek közül 2205 ember szorul kórházi ápolásra, közülük 90-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma csak lassan emelkedik: jelenleg 6 399 894 ember kapott legalább egy dózist valamelyik engedélyezett koronavírus elleni vakcinából. Közülük 6 181 814-en a második, 3 831 952-en a harmadik, 238 793-en pedig már a negyedik oltást is felvették. Az oltási akció pénteken, szombaton is vasárnap is folytatódik a kórházi oltópontokon.

Mi a helyzet a világban?

Globálisan emelkedik a fertőzöttek száma: eddig 465,9 millió fertőződött meg a koronavírussal, a a halálos áldozatok száma 6,065 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint péntek reggeli adatai alapján. A koronavírus-fertőzés a világ 192 országában és régiójában van jelen.