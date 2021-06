Meghalt 12 idős, krónikus beteg, és újabb 137 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu vasárnap, kiemelve: eddig 5 260 418 embert oltottak be Magyarországon, közülük 3 989 525-en már a második adag vakcinát is megkapták. A kormányzati portálon azt írták: 806 008-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 29 854-re, a gyógyultaké 716 163-ra emelkedett.

A vírus továbbra is itt van

Az aktív fertőzöttek száma 59 991. Kórházban 602 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 68-an vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 7093-an vannak, a mintavételek száma 5 910 248-ra nőtt.

Továbbra is nagyon fontos, hogy minél többen beoltassuk magunkat. Fotó: Getty Images

Kiemelték, hogy az 5 millió beoltott elérésével életbe lépett az újraindítás újabb fokozata. Ugyanakkor alapvető védelmi intézkedések még életben vannak, "hiszen a vírus még itt van" - figyelmeztettek. Továbbra is minden olyan helyen kötelező a maszk használata, ahol védettek és nem védettek zárt térben találkozhatnak, így a tömegközlekedésben és az üzletekben is - írták. Június 15-étől már az önkormányzatok is a korábbi, a veszélyhelyzet előtti rendnek megfelelően ülésezhetnek - az erről szóló kormányrendelet szombaton jelent meg a Magyar Közlönyben.

Felhívták a figyelmet arra, hogy Magyarországon is megjelent az indiai vírusmutáns, a védőoltás beadatása ezért is fontos. Továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényesen regisztráltak pedig interneten is foglalhatnak időpontot oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon. Az online időpontfoglalóban jelenleg Pfizer-, Sinopharm- és korlátozott mennyiségben még Szputnyik, valamint bizonyos oltópontokon Janssen- és Moderna-oltás érhető el - közölték. Az érvényes regisztrációval rendelkező még be nem oltott 16-18 évesek is automatikusan tudnak foglalni Pfizer-oltást - tették hozzá.