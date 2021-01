Koronavírus-oltás: már csak erre várunk

Mint ismert, kedden megérkezett a Moderna amerikai gyógyszergyártó új típusú koronavírus elleni vakcinájának első szállítmánya Magyarországra. Az oltóanyagot a Hungaropharma gyógyszer-nagykereskedelmi vállalat telephelyére vitték. Összesen 7200 adagot kaptunk, ami 3600 ember beoltására lesz elég, egy embernek ugyanis 2 dózist kell kapnia.

Az amerikai Moderna cég első magyarországi szállítmánya. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Az otthonok kapják a Moderna vakcináit

A Moderna koronavírus-vakcináját szociális intézményekbe, illetve idősotthonokba szállítják, ahol a bentlakókat és az ott dolgozókat oltják be vele. "Ez egy képletes mennyiség, de február végéig kéthetente történik szállítás" - emelte ki Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos a Hungaropharma telephelyén tett helyszíni látogatásán azt is elmondta, hogy a gyógyszer-nagykereskedelmi cég minden típusú vakcina biztonságos tárolására és kiszállítására is felkészült.

Ebben más, mint a Pfizer-vakcina

A Pfizer és a BioNTech közös fejlesztésű vakcináját mínusz 75 Celsius-fokon kell tárolni, míg a Moderna oltóanyaga mínusz 20 fokot igényel, és kiolvasztás után 2-8 fokon 30 napig lehet tárolni. Emellett a két oltóanyag abban is különbözik, hogy a Pfizer esetében 21, a Moderna készítményénél pedig 28 napnak kell eltelnie a 2 dózis beadása között. A COVID-19 elleni, amerikai oltóanyag hatékonysága egyébként 94 százalékos.

