Koronavírus: megfertőződött az amerikai elnök

Megfertőződött a koronavírussal az amerikai elnök. A Fehér Ház tájékoztatása szerint Joe Biden karanténba vonul, amíg negatív nem lesz a tesztje.

Biden négyszer volt beoltva a koronavírus ellen, legutóbb idén márciusban. Fotó: Drew Angerer/Getty Images

Gyógyszert szed és dolgozik

Bident koronavírus-gyógyszerrel kezelik, de a jelenlegi állás szerint továbbra is teljes mértékben el tudja látni elnöki teendőit. A Fehér Ház azt is közölte, hogy értesítenek minden olyan, szoros kontaktnak minősülő személyt, aki az elmúlt napokban személyesen találkozott az elnökkel. Ide taroznak a kongresszusi törvényhozók, a politikusok és a munkatársak is.

Négyszer volt oltva