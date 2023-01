Koronavírus: ezért különösen veszélyes a kismamákra

Változóan, egyes helyeken erősen felhős időre van kilátás rétegfelhővel, eleinte ködfoltok is lehetnek. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb szitálás fordulhat elő. Élénk, erős északkeleti szél mellett 1, 6 fokos csúcshőmérsékleteket mérhetünk. Szerdán nem jön front, de még mindig jelentkezhetnek a kettősfronthoz hasonló tünetek, rossz lesz a humánmeteorológiai® helyzet. A reggeli ízületi panaszok most országszerte tartósan fennállhatnak, emellett ingadozó vérnyomás, lehangoltság és fejfájás is felléphet. Csökken az érzett hőmérséklet, romlik a komfortérzet. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A légnyomás gyengén süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások: