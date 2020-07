Így küzdenek a járvány ellen a szomszédban

Ismét kötelezővé teszik a szájmaszkot Ausztriában - közölte Sebastian Kurz kancellár. Mint mondta, az enyhítések időszakában mindenkit arra kért, hogy ne dobja el a szájmaszkját, mert még szükség lehet rá. Ez a pont most, a koronavírus-fertőzöttek számának növekedése és az újabb gócpontok kialakulása miatt el is jött. Kitért arra is, hogy ezt az óvintézkedést még kevésnek tartja a védekezéshez. Úgy fogalmazott, hogy annyi szabadságot szeretnének adni az embereknek, amennyi lehetséges, és csak annyi korlátozást szeretnének bevezetni, amennyi feltétlenül szükséges.

Úgy véli, hogy minél hamarabb el kell indítani a koronavírus-jelző rendszert, aminek a kidolgozását a közelmúltban kedzte meg az Egészségügyi Minisztérium. Ennek lényege, hogy az ország tartományait - a lavinajelző rendszerhez hasonlóan - zöld, sárga, narancssárga és piros jelzéssel látják el, a különböző jelzések esetén szükséges teendőket pedig egy kézikönyv tartalmazza majd. Így a helyi vezetők annak segítségével döntenének a szükséges óvintézkedésekről. A kancellár arra is figyelmeztetett, hogy egészen addig együtt kell élni a vírussal, ameddig nem találják fel az ellenszeréül szolgáló oltóanyagot vagy gyógyszert.

Az országban egyébként eddig 19655 embert fertőzött meg és 711 áldozatot követelt az új típusú koronavírus. Közben már mintegy 17600-an meggyógyultak, így az igazolt aktív fertőzöttek száma jelenleg 1300 körül alakul.

Ausztriában újra kötelező a maszkviselés. Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Olcsóbb lett a teszt Horvátországban

A hétvégétől olcsóbban lehet koronavírustesztet végezni az országban - jelentette be Vili Beros egészségügyi miniszter. Mint mondta, azok, akik nem kapnak beutalót gyors PCR-tesztre, magánúton most már háromszor olcsóbban elvégeztethetik azt. A tesztek ára 1506 kunáról - valamivel több mint 70 ezer forintról 500-700 kunára - vagyis 23-32 ezer forintra - csökkent.

A horvátok egyébként eddig 4345 igazolt koronavírus-fertőzöttről és 120 halottról számoltak be. Horvátországban június közepén kezdett romlani a járványhelyzet, azt megelőzően egy hónapig nulla és három közé volt tehető a napi új esetek száma. A legtöbb megbetegedést - 140-et - a múlt pénteken regisztrálták az országban. A gyógyultak száma azonban már meghaladta a 3 ezret, így jelenleg mintegy 1200 aktív fertőzött van az országban.

Aggódnak a szlovén szakemberek

Egy hónap után újra regisztráltak a koronavírus-járvánnyal összefüggő halálesetet Szlovéniában. Az ország így eddig 112 áldozatot tart számon, a fertőzöttek száma pedig az 1950-hez közelít. A heti esetszámok miatt azonban aggodalmuknak adtak hangot járványügyi szakemberek. A legtöbb fertőzöttet - 24-et - pénteken diagnosztizálták az országban, de számuk a többi napon is megközelítette a 20-at. "A jelenlegi járványhelyzet határokat súrol, gyorsan megfordulhat felfelé vagy lefelé" - véli Bojana Beovic, a szlovén kormány koronavírus-járvánnyal foglakozó szakbizottságának vezetője. A szakember továbbá felszólította a lakosságot az előírt járványügyi intézkedések betartására. A 10 főnél nagyobb összejöveteleket ismét betiltották.

Elmaradnak a szerb fesztiválok

Szerbia hétfőig csaknem 20900 igazolt koronavírusos esetről és 472 elhunytról adott hírt. Az új szabályok értelmében szabadtéren és zárt térben sem tartózkodhatnak tíznél többen egy helyen, ezért Szerbia több városában bezártak a strandok, a piacok és a templomok. Továbbá a koronavírus-járvány miatt bizonytalan időre elhalasztották a palicsi nemzetközi filmfesztivált, korábban pedig a kishegyesi Dombos Festet, az újvidéki Exit fesztivált, a belgrádi Beer Festet, a nisi Nishville fesztivált, valamint a gucai trombitafesztivált is lemondták.

További számok a szomszédból

Szlovákia regisztrált 1979 esetről és 28 halottról, Románia csaknem 37500 koronavírus-fertőzöttről és 2026 áldozatról, Ukrajna pedig több mint 60700 megbetegedésről és 1517 halálesetről számolt be hétfőig. Szlovákiában 421, Romániában csaknem 13 ezer, míg Ukrajnában 26815 aktív fertőzöttről tudnak jelenleg.

