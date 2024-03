Így válassz alsóneműt, ha egészséged is óvnád

„Valójában az alsónemű stílusa kevésbé meghatározó vásárláskor, mint az, hogy milyen anyagból készült” – fogalmaz a The Conversation oldalán megjelent cikkében Adam Taylor, a Lancasteri Egyetem anatómiai ismereteket oktató professzora. Mint írja, a természetes szálak, mint például a pamut, sokkal kíméletesebbek a bőr számára, különösen egy olyan érzékeny területen, mint a genitáliák környéke, ahol a ruházat légáteresztő képessége rendkívül fontos szerepet játszik. Ezzel együtt egyéb tényezőket is érdemes figyelembe venni a választásnál, beleértve akár az alsónemű illeszkedését, az előállításához használt festékanyagokat, illetve használat során nagyon óvakodni kell a szennyeződésektől. Lássuk tehát, mit tanácsol a szakember nők és férfiak számára, amikor a boltok kínálatát böngészik.

Az alsóneműk fontos szerepet játszanak egészségünk alakulásában. Fotó: Getty Images

A szűk bugyik következménye

Elöljáróban érdemes felidézni, hogy a női hüvely öntisztuló szerv. Naponta mintegy öt milliliter váladékot termel, mikroflórájában pedig többféle baktériumfaj is megtalálható harmonikus közösséget alkotva – noha elsősorban a Lactobacillus nemzetség fajai dominálják. Ez utóbbi baktériumok életfolyamataik során tejsavat állítanak elő, enyhén savas környezetet biztosítva ezáltal a hüvelyben, egyben csökkentve a fertőzések veszélyét.

Taylor rámutat, egyelőre korlátozott azon tudományos vizsgálatok köre, amelyek az alsóneműk hüvelyi egészségre kifejtett hatását igyekeztek feltérképezni. Az egyik legjelentősebb tanulmányt a témában az Obstetrics & Gynecology című folyóirat közölte 2018-ban. Szerzői szerint a tangát viselő nők körében gyakrabban fordulnak elő húgyúti fertőzések, gombás hüvelyfertőzések és a bakteriális vaginózis egyaránt. Nem egyértelmű azonban, hogy maga a tanga okozná a bajt: a kutatás ugyanis a nem pamut ágyékrészű alsóneműket szintén kapcsolatba hozta a bakteriális vaginózissal, az orális szexet pedig a húgyúti fertőzésekkel.

Bakteriális vaginózisnak a hüvelyi baktériumflóra egyensúlyának felborulását nevezzük, amelyet nem kellően légáteresztő alsónemű viselése is előidézhet. A szintetikus anyagok és a színezékek megváltoztathatják a hüvely környezetét, kedvezőtlen körülményeket teremtve a hasznos baktériumok, így például a Lactobacillusok számára. A hüvelyi pH értéke 4,5 fölé emelkedhet, amely mellett az anaerob baktériumok otthonosan érezhetik magukat, míg a Lactobacillusok elkezdenek kipusztulni. Ebből aztán bakteriális vaginózis alakulhat ki, vagy elszaporodhatnak olyan gombák is, mint a Candida albicans

Utóbbi kórokozók száma szintén gyorsan megugorhat az ágyék területén szorosan a bőrhöz tapadó ruházat nyomán, beleértve persze az alsóneműket is. Ezenkívül Taylor felhívja a figyelmet, hogy a túl szoros alsónemű kidörzsölheti, irritálhatja a nemi szervek környékét. Mindebből szemölcsszerű bőrkinövések, szőrbenövések és hólyagok is keletkezhetnek.

Férfiként ezért fontos a szabadság

A férfiak nemzőképességében központi szerepet töltenek be a herék, amelyekben a spermiumok termelődnek. A herék nem véletlenül helyezkednek el a testen kívül: megfelelő működésükhöz az átlagos testhőmérsékletnél 2-4 fokkal hűvösebb környezetre van szükség. Ez olyannyira fontos, hogy a szervezet külön gondoskodik még arról is, hogy a herékbe áramló artériás vért lehűtse.

Napjainkig a férfi fehérneműk típusának hatását is csak kevés kutatás vizsgálta az ondóminőségre és a spermában lévő hímivarsejtek számára nézve. Egy szintén 2018-as tanulmány azonban kimutatta, hogy azok körében, akik rendszeresen hordanak boxert, magasabb spemiumkoncentráció mérhető, mint azok esetében, akik más típusú alsóneműt hordanak szívesen. Emellett a boxerviselésről az is kiderült, hogy hatására alacsonyabban alakul a herék hőmérséklete. Márpedig más kutatásokból ismert, hogy az emelkedett herehőmérséklet a spermiumszám hetekig tartó csökkenésével hozható összefüggésbe.

Egy szó, mint száz, férfiak számára sem javasolt, hogy a túl szűk alsót hordjanak. E téren Taylor egyetlen kivételt említ csupán: ha valaki éppen vazektómián esett át. Ilyenkor legalább a műtétet követő 48 órában, de akár egy héten át is érdemes lehet szorosabb alsóneműt húzni, hogy az a heréket megtámasztva csökkentse azok mozgásterét. Így ugyanis kevesebb fájdalmat él át az érintett, egyszersmind a műtéti seb felszakadása és a sebfertőzés kockázata is csökken.

Tartsd tisztán

A test és az alsónemű tisztán tartása mindenki számára elengedhetetlen – hangsúlyozza Taylor. Születtek olyan kutatási eredmények, amelyek azt mutatják, hogy még egy tiszta fehérnemű is tartalmazhat 0,1-10 gramm székletmaradványt, annak baktériumai pedig akár meg is betegíthetnek. Emellett a rendszeres tisztálkodás és ruhamosás olyan fertőzéseknek is segíthet elejét venni, mint a tinea cruris, a lágyékhajlatban fellépő bőrgombásodás. Ez utóbbi mintegy négyszer gyakrabban fordul elő férfiaknál, mint nőknél. Különösen gyakori sportolók körében a mozgás okozta meleg és izzadt, nedves környezet miatt.

Apropó nedvesség. Taylor szerint akár az is előnyös lehet, ha teljesen elhagyjuk a fehérneműt öltözködésünkből. Az úgynevezett kommandózás lehetővé teszi a megfelelő légáramlást a nemi szervek környékén, így a különböző váladékok is természetes módon fel tudnak száradni. Mindezek nyomán pedig kisebb eséllyel jön létre olyan nedves környezet, amely máskülönben kedvezne a fertőzéseknek. A dolog egyetlen hátulütője, avagy kockázata főként a férfiakat veszélyezteti, akik esetleg óvatlanul húzzák magukra a nadrágot. Alsó nélkül ugyanis a cipzár könnyen sérülést okozhat akár a péniszen, akár a herezacskón.

„Összességében a természetes, légáteresztő anyagok – és akár gombos rögzítések – jelentik a legjobb választást odalentre. Emellett mindig emlékezz arra, hogy ha valami nem néz ki túl jól, vagy rossz szagot áraszt, akkor érdemes inkább kivizsgáltatni” – tanácsolja a szakember.