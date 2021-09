HPV elleni védőoltás: eddig kérhetjük gyermekeinknek

Évente körülbelül 3 ezer daganatos megbetegedésért felel az úgynevezett humán papillomavírus (HPV) Magyarországon, ennek harmada tragikus kimenetelű. A halálozások a férfiakat és nőket csaknem azonos arányban érintik. A méhnyakrákot szinte kivétel nélkül a HPV okozza, de legalább fél tucat rákos megbetegedés több mint 60 százalékánál is ez a kiváltó ok. A kórokozó egyébként az intim területek bőrének érintkezésével is terjedhet, így nemi aktus sem feltétlenül szükséges a megfertőződéshez. A vírus elleni küzdelemben ma már van hatékony megoldás: a védőoltás.

Egy egyszerű, fájdalommentes, otthon elvégezhető teszttel időben felfedezhető a HPV-fertőzöttség, s ezáltal akár súlyos, életveszélyes betegségeket is kivédhetünk.

A szülők több mint háromnegyede igent mond az oltásra

Magyarországon immár nyolcadik éve érhető el ingyenesen a védőoltás. Idén szeptember 13-áig igényelhetik a 12. életévüket betöltött, 7. osztályos fiúk és lányok szülei az iskolákban. Az elmúlt 2 évben már a szülők több mint 80 százaléka döntött a HPV elleni védőoltás mellett. "A Nemzeti Immunizációs Program keretében jelenleg a legszélesebb körű védelmet nyújtó, 9 komponensű oltás igényelhető, amely a férfiak és nők esetében egyaránt jelentősen csökkenti a leggyakoribb HPV okozta megbetegedések kockázatát" - mutatott rá Dr. Póta György házi gyermekorvos. A vizsgálatok eredményei szerint a 9 komponensű HPV elleni védőoltás várhatóan védelmet nyújt azon HPV-típusok ellen, amelyek a méhnyakrákos esetek körülbelül 90 százalékát, a végbélnyílás körüli daganatok 95 százalékát, a szeméremtesti daganatok 85-90 százalékát, a hüvelydaganatok 80-85 százalékát, illetve a nemi szervi szemölcsök 90 százalékát okozzák.

Érdemes megfontolni az oltás beadatását, még a fiúknak is. Fotó: Getty Images

Két dózis szükséges a teljes védettséghez

A vakcinát az iskolaorvos adja majd be a regisztrált gyerekeknek. A teljes védettséghez két oltásra van szükség, amelyeket legalább fél, legfeljebb egy év különbséggel kell beadni. Az első oltás idején 15. életévüket betöltött tanulók viszont 3 oltást kapnak: az első adag után 2 és 6 hónappal esedékesek a további dózisok. "A nemzetközi ajánlások 9 és 14 éves kor közé teszik az oltás beadásának javasolt időpontját, de fontos szem előtt tartani, hogy az oltás akkor a leghatékonyabb, ha a szexuális élet megkezdése előtt adják be. Ebben az esetben a HPV okozta daganatok igen jó eséllyel megelőzhetők" - tette hozzá Dr. Póta György.

A fiúk többszörösen is érintettek

A vírusról az elmúlt évek tájékoztató kampányainak hála egyre többen hallottak már itthon, de továbbra is sokszor találkozni azzal a tévhittel, miszerint a HPV csak a lányokat, nőket fenyegeti. "A fiúk többszörösen is érintettek. A vírus nem válogat a nemek között, ráadásul a férfiak sajnos nagy szerepet játszanak afertőzésterjedésében is. Az éveken át elért 90 százalék feletti és a felnőttek rendszeres, széles körű szűrése lenne a legbiztosabb válasz a vírussal szembeni küzdelemben" - emelte ki Dr. Tamási Béla nemibeteg-gyógyász. A HPV-megbetegedések 30 százaléka a férfiakat érinti, hímvessző-, végbélnyílás- és középgarat daganatok, valamint nemi szervi szemölcsök formájában.

A férfiaknál nincs olyan rutinszerű és megbízható szűrési program, mint a nőknél a méhnyakrákszűrés, ezért nekik az oltás a védekezés egyik biztos eszköze - fűzte hozzá a szakember, megjegyezve, hogy az óvszer messze nem nyújt teljes védelmet. A vírus ugyanis bőr-bőr kontaktussal is terjed. A fiúk oltása egyébként a saját egészségük védelmén túl a lányoknál jelentkező daganatos megbetegedések miatt is fontos: a fiúk oltási programba történő bevonása további 40 százalékkal csökkentheti a méhnyakrák, valamint a hüvely és a szeméremtest megbetegedéseinek kockázatát populációs szinten.

"A fertőzés sokszor tünetmentes, így sokan nem is tudnak a fertőzöttségükről, de talán még ennél is nagyobb kockázatot hordoz a vírussal szembeni küzdelemben, ha hamis vagy nem pontos információk vannak jelen a közvéleményben" - véli Dr. Koiss Róbert, nőgyógyász, onkológus főorvos. A szülők teljeskörűen tájékozódhatnak a védőoltásról az Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vagy például a HPV-prevencióval foglalkozó betegszervezet, a Mályvavirág Alapítvány honlapján.