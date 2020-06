"Hónapok kellenek, hogy az egészségügyben visszaálljon a rend"

Egy hét telt el azóta, hogy június 15-én visszaállt a koronavírus-járvány előtti üzemmódra a hazai egészségügyi ellátórendszer. Ez azt jelenti, hogy újra elvégeznek minden nem sürgős vizsgálatot és beavatkozást is az összes magyarországi egészségügyi intézményben. Álmos Péter, a MOK alelnöke a bejelentés után szinte rögtön jelezte, hogy a visszaállás azért nem lesz olyan egyszerű, mivel a 65 év feletti orvosok nagy része továbbra is hiányozni fog az ellátásból. Ám a tapasztalatok azt mutatták, hogy a szakrendelések mégis gördülékenyen folynak, a korábbi várakozási idők lecsökkentek.

Kásler Miklós a Facebookon közzétett interjúban erre is kitért, mint mondta az emberekben kialakult egyfajta bizalmatlanság, tartózkodás a kórházaktól a járvány idején, jócskán megcsappant az önkéntes jelentkezések száma a különféle ellátásokra. Véleménye szerint optimista becslés szerint még legalább két hónapnak kell eltelnie, hogy a magyar egészségügy visszataláljon a régi ritmusába, de ennél inkább valamivel hosszabb idővel kell számolni.

A beszélgetés során az emberi erőforrások minisztere beszélt arról is, hogy a veszélyhelyzetben az emberek egészségtudatosabbak lettek, és fontos, hogy ehhez ezután is tartsák magukat. A miniszter továbbra is ajánlotta a higiénés óvintézkedések betartását, és hogy mindenki fertőtlenítse kezét, valamint a tömegközlekedési eszközökön viseljen maszkot.