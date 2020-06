Most kell időpontot kérni a szakrendelésre

Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter múlt pénteken jelentette be a járvány miatti korlátozások feloldását, egyben azt jósolta, hogy az elhalasztott beavatkozások miatti lemaradását nagyjából két hónap alatt be tudja majd hozni az egészségügyi rendszer. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) azonban már kevésbé optimista, szerintük a vírus előtti helyzetnél is súlyosabb orvoshiány tovább lassíthatja a folyamatokat - írja a hvg.hu.

Sok idős orvos nem is térne vissza

Az említett kéthónapos határidőt azért sem lesz egyszerű tartani, mert még mindig érvénybe van az az utsítás, mely szerint a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók csak az Emmi vezetőjének engedélyével köthetnek új szerződéseket. Emiatt adminisztrációs okokból azok a 65 év feletti orvosok sem térhetnek vissza a gyógyításba, akikkel a járvány ideje alatt szerződést bontottak.

Álmos Péter, a MOK alelöke szerint sok idős orvos ráadásul nem is akar visszatérni a pályára, főleg az anyagi és általános megbecsültség hiánya miatt. A MOK egy korábbi javaslatcsomagban is felhívta a figyelmet, hogy az aktív orvosok több mint negyede, 27 százaléka nyugdíjas. Már ezek egy részének elvesztése is nagyon megnehezítené a leállás alatt durván felduzzadt várólisták ledolgozását.

A lap újságírója hétfőn egy tucatnyi reumatológiai rendelésére próbált bejelentkezni (egy deréktáji idegbecsípődés panaszával), hogy felmérje, mennyit kell várni egy időpontra. Meglepő módon egyes intézmények akár aznap fogadták volna, de a legkésőbbi időpont is csak egy héttel későbbre szólt. Volt, ahol azt is hozzátették: érdemes sietni, mert most még olyan szakrendelésekre is egy héten belül be lehet jutni, ahol korábban, a járvány előtt legkevesebb másfél-két hónapot kellett várni. Ez azért is van, mert a leállást követően sokan még nem kértek új időpontot az automatikusan törölt helyett. Ha viszont megteszik, félő, hogy a járvány előttinél is hosszabbak lesznek a listák.