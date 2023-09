Eris – gyorsan terjed a koronavírus új variánsa

A koronavírus új variánsa, az Eris gyorsan terjed, de a tünetek általában enyhék, a védőoltások pedig hatásosak a kórokozó ellen – mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológusa az M1-en.

Gyorsan terjed. Fotó: Getty Images

Náthává szelídülhet

Az Erist ugyanúgy kellene felfognunk, mint egy szokásos őszi vagy téli járványt – fogalmazott a műsorban Szlávik János. Szerinte már mindenki megtanulta, hogyan kell védekezni az ilyen kórokozók ellen. Aki gondolja, használjon maszkot, vagy maradjon otthon, ha beteg, illetve oltassa be magát, különösen ha idős és valamilyen krónikus betegségben szenved. Az eddigi védőoltások és gyógyszerek az új variánsok ellen is jók – hangsúlyozta a szakember, aki szerint az újabb variánsok nem tűnnek súlyosabbaknak, mint a korábbiak. Csak néhány ember fekszik kórházban, kevesen vannak intenzív osztályon, és ők is jellemzően idős és valamilyen súlyos alapbetegségben szenvedő emberek. Jósolni azonban nem akar, mert mint mondja, a vírus állandóan változik. Bizakodik azonban abban, hogy mivel a náthát is koronavírusok okozzák, ez a koronavírus is egy közönséges náthává szelídül. Az Eris legtöbbször felső légúti panaszokkal jár. Íme a tünetek.