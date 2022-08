COVID-19: gyorsabban öregedhet az agy

Több kutatás is igazolta, hogy a COVID-19 rövid- és hosszú távú neurológiai hatásokat is kiválthat. A Houston Methodist szakemberei ezen kisebb tanulmányok eredményeit foglalták össze: ezekből kiderült, hogy a koronavírus okozta megbetegedés növelheti a maradandó agyi elváltozások kockázatát, amelyek agyvérzéshez vezethetnek, illetve hatásukra egyes agyi régiók öregedése is felgyorsulhat – írja a Medical Xpress.

Hosszú távú neurológiai következményei is lehetnek

Az Our World in Data webhely szerint a világjárvány kezdete óta a COVID-19 több mint 5,49 millió halálos áldozatot követelt világszerte, és több mint 307 millió igazolt pozitív esetet regisztráltak, ezek közül csaknem 90 milliót az Egyesült Államok területén. A koronavírus nemcsak a tüdőt, de a többi között az agyat is megtámadhatja. Ezen szervre gyakorolt hatásai kapcsán azonban még mindig sok a megválaszolatlan kérdés.

Az agyi folyamatokra is hatással lehet a koronavírus. Fotó: Getty Images

Az agyat feltérképező MRI-vizsgálatok olyan mikrovérzéseket és elváltozásokat is azonosítottak a COVID-19-ből felgyógyulóknál, amelyek a kognitív funkciókra is hatással lehetnek. Hasonló elváltozásokat gyakran azonosítanak krónikus stresszben, depresszióban, cukorbetegségben és életkorral összefüggő társbetegségekben szenvedőknél. Ezek az elváltozások pedig felgyorsíthatják az agyi öregedési folyamatokat, súlyosbíthatják a demencia tüneteit, továbbá a idősebbeknél a motoros képességek romlását is eredményezhetik.

A COVID-19 hosszú távú neurológiai tünetei közül az egyik leggyakoribb az úgynevezett agyköd. Az eredmények szerint a betegségből felgyógyult emberek 20-30 százaléka számolt be arról, hogy a gyógyulást követő hónapokban feledékenyebbnek, figyelmetlenebbnek érezte magát. Egyeseknél ez olyan súlyos mértékben jelentkezett, hogy az már a mindennapi feladataik ellátását is megnehezítette számukra.

A Houston Methodist összefoglaló cikke szerint a COVID-19 az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór és az ezekhez kapcsolódó neurodegeneratív betegségek kockázatát is növelheti hosszú távon. Emellett a belső vérzések és véralvadási zavarok miatt az agy légzőrendszervet szabályozó része is károsodhat, illetve összességében a sejtek öregedése is gyorsabb ütemre kapcsolhat a fertőzést követően.