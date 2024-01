Gyors terjedésbe kezdett Európában a kanyaró

Tavaly január és október között harmincszorosára emelkedett a kanyarós esetek száma az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai régiójában a megelőző év egészéhez képest - hívta fel a figyelmet a szervezet. Mint írták, a koronavírus-járvány alatt a kanyaró elleni oltások száma is lecsökkent.

A Közép-Ázsiáig terjedő térséghez tartozó 54 államból 40-ben mutatták ki a ragályos betegséget több mint 30 ezer regisztrált esettel. Tavalyelőtt mindössze 941 megbetegedést jelentettek. A legerősebben érintett országok között Kazahsztán és Oroszország volt egyenként 10 ezret meghaladó esetszámmal. Nyugat-Európában Nagy-Britanniában volt a legtöbb kanyarós megbetegedés 183 esettel.

Hans Kluge, a WHO európai regionális igazgatója különösen aggasztónak nevezte, hogy tavaly 21 ezer ember szorult kanyaró miatt orvosi kezelésre, és öt meg is halt a kór következtében. A WHO szerint a koronavírus-járvány alatt csökkent a kanyaró elleni védőoltások száma. Ennek következtében számos ember, köztük nagy arányban gyermekek váltak sebezhetővé a potenciálisan halálos betegség által.

Rengeteg csecsemő nem kapta meg a szükséges oltást. Fotó: Getty Images

Csak a WHO európai régiójában 2020 és 2022 között mintegy 1,8 millió csecsemőnél mulasztották el a kanyaró elleni oltást. Az Egészségügyi Világszervezet hangsúlyozta, hogy sürgető az erőfeszítések fokozása a kanyaró újbóli elterjedésének megakadályozása végett. Minden országnak fel kell készülnie "a kanyarójárványok gyors felismerésére és arra, hogy időben reagáljanak ezekre", különben veszélybe kerülnek Európában a kanyaró felszámolásában elért eredmények.

A cseppfertőzés útján terjedő kanyaró influenzához hasonló tünetekkel és bőrkiütéssel járó betegség, amely tüdő-, középfül- vagy akár agyhártyagyulladáshoz is vezethet. Közvetlen orvosság nincs ellene, és egyes esetekben halálos kimenetelű is lehet.