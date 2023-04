Engedélyezték – 250 millió embert menthet meg

A nigériai élelmiszerfelügyeleti hatóság megadta az ideiglenes engedélyt a brit GSK gyógyszergyártó cég által kifejlesztett vakcinának, melyet a malária ellen fejlesztettek ki. Az engedélyezés még azelőtt történt, hogy az oltóanyag utolsó, nagyszabású klinikai vizsgálatának eredményeit nyilvánosságra hozták volna. A legnépesebb afrikai országban a legsúlyosabb a maláriahelyzet a világon, az összes megbetegedés 26,6 százaléka Nigériában történik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint. A WHO szerint a szúnyogok által terjesztett betegség világszerte 619 ezer ember halálát okozta 2021-ben, többségben gyermekekét, és a halálesetek 95 százalékát Afrikában jegyezték fel, tavaly pedig a megbetegedések száma már elérte a 247 milliót.

Malária elleni vakcina. Fotó: Getty Images

Még nincs elegendő oltóanyag

Az R21 jelű, malária elleni vakcinát előzetes jóváhagyásra javasolták, de mindenben követni kell a WHO által meghatározott irányelveket. Az engedély megadása mellett az élelmiszerfelügyeleti hatóság szükségesnek tartja a klinikai vizsgálatok kiterjesztését is, egy negyedik fázisú gyógyszerészeti vizsgálattal együtt, amelyet Nigériában kell lefolytatni – közölte Mojisola Adeyeye, a nigériai élelmiszerfelügyeleti hatóság főigazgatója.

A maláriát parazita okozza, melyet szúnyogok terjesztenek. A tünetek lázzal, fejfájással, hidegrázással kezdődnek, kezelés nélkül gyorsan súlyossá, akár halálossá is válhatnak.

Az R21/Matrix-M nevű oltóanyagot 2022-ben fogadta el a WHO, azonban megfelelő finanszírozás és fizetőképes piaci kereslet hiányában egyelőre nem tudták előállítani a szükséges mennyiséget. A gyártó cég 2028-ig évi 15 millió adag vakcina előállítására vállalt kötelezettséget. Ez jóval elmarad a WHO által szükségesnek ítélt, nagyjából 100 millió adag vakcinától, amely 25 millió gyermek beoltásához lenne elég. A GSK már kötött egy előzetes megállapodást az Indiai Szérumgyártó Intézettel, amely akár évi 200 millió adagot is elő tudna állítani. Az oxfordi vakcinakísérlet első eredményei ígéretesnek bizonyultak, ugyanis négy dózis után mintegy 80 százalékos hatékonyságot mutattak ki a klinikai teszteken.

