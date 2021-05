COVID-oltás: már gyermekeinket is regisztrálhatjuk

Mostantól már a 16 és 18 év közötti fiatalokat is lehet regisztrálni az új típusú koronavírus elleni védőoltásra az erre a célra létrehozott honlapon - ismertette a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Ezt a korcsoportot azonban csak május 10-e után kezdik el immunizálni.

A 16 és 18 év közötti fiatalok a Pfizer-féle koronavírus-vakcinát kapják majd, ez az oltóanyag ugyanis a hivatalos információk szerint már a 16. életévüket betöltött fiataloknak is adható. A téjékoztatóban arra kérik a szülőket és törvényes képviselőket, hogy minél előbb regisztrálják az ebbe a korcsoportba tartozó gyermekeiket. Felhívták a figyelmet arra is, hogy ügyeljenek a személyes és elérhetőségi adatok pontos kitöltésére, ugyanis csak így tudják majd azonosítani az oltakozni vágyó tinédzsereket.

Már a 16 és 18 év közötti fiatalokat is lehet regisztrálni oltásra.

Fiatalabbakat még nem regisztrálhatunk

Azt írták, az oltás részleteiről és annak pontos időpontjáról a későbbiekben adnak tájékoztatást. Az viszont már most biztos, hogy a COVID-19 elleni védőoltás beadásának időpontjára szülői hozzájárulási nyilatkozatot is vinniük kell majd a fiataloknak. Kiemelték továbbá, hogy a 16. életévet még be nem töltött gyermekek regisztrációja továbbra sem érvényes, a 16 év alattiak oltása ugyanis még nem engedélyezett Magyarországon.

Tartalékolják a Pfizer-vakcinát

Péntek reggeli rádióinterjújában már Orbán Viktor miniszterelnök is megemlítette, hogy a 16 és 18 év közöttiek új típusú koronavírus elleni immunizálása az érettségi után indul majd. A fiatalok a Pfizer-vakcinát fognak megkapni, ezért pénteken még bárki foglalhat időpontot a Pfizerrel történő oltásra, legközelebb viszont csak hetek múlva legy erre újra lehetőség, ugyanis félreteszik a szükséges vakcinákat a fiataloknak.

