Covid-fertőzött szarvasokat találtak Európában

Az ír Dublinban található Európa legnagyobb közparkja, a Phoenix Park, ahol mintegy 600 dámszarvas is él szabadon – írja az ng24.hu. Bár a park vezetése arra kéri a látogatókat, hogy ne etessék, simogassák a szarvasokat, ezt azt alábbi videó alapján nem sikerült betartani. Feltehetően ez is az oka, hogy itt is kimutatták a szarvasokban a SARS-CoV–2 vírust.

A vadállatokban, így a szarvasokban is tanyát vert vírus képes lehet olyan, akár veszélyes mutációkra, amelyek később az emberre is visszajuthatnak. 2020 végéig egyetlen kilőtt egyedben sem találták meg a vírus nyomait, azonban 2022. februárjában a vizsgált 21 állatból 12-ben már jelen voltak az antitestek. Ez a kutatók szerint azt is jelenti, hogy az egész szarvascsorda több mint fele áteshetett már a fertőzésen. Kiderült, hogy az ír emberek körében is keringő Omikron variánst kapták el a szarvasok, és az is világossá vált, hogy ezek az állatok sokkal fogékonyabbak lehetnek e variánsra, mint a korábbiakra. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy nem rögtön a járvány elején kapták el a vírust.