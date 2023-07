Áttörés jön a Lyme-kór diagnózisában

Szabadalmat kapott az a Lyme-kór kimutatására kifejlesztett magyar innováció, mely negyven év tudományos munkájának köszönhető. A DualDur teszt lehetővé teszi, hogy direkt vizsgálati módszerekkel a vérből igazolják a betegség kórokozójának jelenlétét, akár még az immunválasz kialakulása előtt – írja a napi.hu.

A Lyme-kórt kullancs terjeszti, maga a csípés azonban az esetek 30-50 százalékában rejtve marad. Emberről emberre a Lyme-kór nem terjed, a fertőzés semmilyen módon nem adható át. A betegség az esetek túlnyomó többségében jóindulatú, sokszor magától is gyógyul. Legismertebb tünete a jellegzetes bőrpír, de okozhat neurológiai, vagy mozgásszervi panaszokat is.

A Lyme-kórt kullancs terjeszti. Fotó: Getty Images

A kezelésben is segíthet

Ennek kulcsa a most szabadalmazott előkészítési módszer és sejttechnológiai folyadék. A szerológiai és az immunreakcióra épülő más vizsgálatokhoz képest ez a teszt megbízhatóbb eredményt ad a fertőzés tényleges helyzetéről akkor is, amikor az immunválasz még nem kimutatható. A teszt arról is informálja az orvosokat, hogy fennáll-e olyan társfertőzés, mint a Bartonella vagy a Babézia, amelyek jelentősen befolyásolhatják a terápiát, illetve visszajelzést tud adni a beteg kezeléséről, hogy az eredményes volt-e vagy sem.