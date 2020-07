Amerika tehetetlen a járvánnyal szemben

Az Egyesült Államok napi 30 ezer új igazolt esetről számol be, és szinte mindennap új rekord dől meg a napi adat tekintetében - írta meg a CNBC. Kétségtelen, hogy az amerikaiak körében most sokkal gyorsabb ütemben terjed a koronavírus-fertőzés, mint a korábban tetőzésnek gondolt áprilisi időszakban. És ez még csak a kezdet - véli Anne Schuchat.

Túl sok a beteg és túl gyorsan terjed a kór Amerikában.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Túl sok a beteg

Bár a szigorú intézkedések New Yorkban, Connecticutban és New Jerseyben már meghozták hatásukat, Amerika többi részén - főként nyugati és déli szövetségi államokban - még csak most kezdett el igazán terjedni a koronavírus. A jelenlegi járványhelyzetben tulajdonképpen nincs mást tenni, mint várni, hogy még többen megfertőződjenek.

Egyre több amerikai érzi úgy, hogy eltúlozzák a koronavírus-járvány jelentette fenyegetést - kattintson a részletekért!

Az Egyesült Államok mérete és népsűrűsége miatt is nagy gondot okoz, hogy minden eddiginél gyorsabban terjed az új kór. "Nehéz leírni, hogy pontosan mi folyik most Amerikában, mert nagyon sok különböző járványkitörés van. Sajnos mi nem vagyunk Új-Zéland, Szingapúr vagy Korea helyzetében, hogy olyan gyorsan azonosítuk az új eseteket és az összes kontaktot is felkutassuk. Ezekben az országokban könnyen ellenőrzés alatt tartják a koronavírus-járványt, de itt már ehhez túl sok a fertőzött ember" - magyarázta Anne Schuchat.

Hozzáfűzte, hogy a SARS-CoV-2 pont egy olyan vírus, amelynek megjelenésétől mindig is tartott. "Könnyen terjed, úgy tűnik, senkit sem kímél, ráadásul ügyesebben rejtőzködik, mint gondoltuk" - mondta.

A lakosságon is sok múlik

A szakember ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az új típusú koronavírus terjedésének megfékezéséhez az emberek is hozzájárulhatnak, például a védőtávolság megtartásával, a maszk viselésével, valamint a gyakori és alapos kézmosással. Azonban senki sem nyugodhat meg teljesen, amíg nincs védőoltás.

Ha mindenki hordana maszkot, nem lenne második hullám - a részletekért olvassa el társportálunk, az nlc.hu cikkét!