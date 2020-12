A világ népességének negyedét se tudják beoltani 2022-ig

A koronavírus-vakcinák világszerte tervezett adagjának csaknem felét olyan magas jövedelmű országok kötötték le, mint az Egyesült Államok, Japán vagy Ausztrália, ami azt jelentheti, hogy a világ lakosságának negyedét sem tudják majd beoltani 2022-ig - számolt be aCNN a legfrissebb kutatási eredményekről. Ezek a gazdag országok (a fent említett trió csak egy része a csoportnak - a szerk.) nem kevesebb, mint 7,5 milliárd adag COVID-19 elleni oltást rendeltek, ami elég lenne 3,76 milliárd ember vakcinázására - állítja Anthony So, a Johns Hopkins Bloomberg Közegészségügyi Iskola munkatársa, valamint kollégái.

Nagy-Britanniában december 8-án adták be az első COVID-19 elleni vakcinát, azóta több mint 140 ezer ember oltottak már be. Fotó: Leon Neal/Getty Images

Jóval több oltást foglaltak le, mint amennyire szükségük van

"Az elérhető vakcinák 51 százaléka kerül a magas jövedelmű országokba, melyek azonban a világ népességének mindössze 14 százalékát képviselik" - írták a kutatók a BMJ-ben publikált jelentésükben. Beszámolójuk elkészítésekor a világon feljegyzett mintegy 73 millió koronavírus-fertőzés ötöde (mintegy 16,7 millió eset) az Egyesült Államokhoz köthető, a fél kontinensnyi ország azonban egymaga 800 millió dózis COVID-oltást foglalt le. (Megjegyzendő az USA teljes népessége kevesebb mint 330 millió fő, ha mindenki felvenné mindkét dózist, az is csak 660 millió adag lenne.) Japánhoz és Ausztráliához a koronavírus-fertőzések alig egy százaléka köthető, együtt mégis több, mint egymilliárd adag vakcinát vásároltak, bár népességük együttesen nem haladja meg a 152 milliót.

Jó, ha 6 milliárd dózis elkészül 2021 végére

A kutatók előrejelzése szerint a koronavírus-vakcinákkal foglalkozó 13 fő vakcinagyártó 2021 végéig 6 milliárd dózis előállítására képes. "A magas jövedelmű országok a 13 vezető oltóanyaggyártó vakcináinak több mint felét lefoglalták. Az alacsony és közepes jövedelmű országok pedig a fennmaradó részen osztozhatnak, pedig ezek adják a világ népességének több mint 85 százalékát" - írták jelentésükben, hangsúlyozva: még, ha mind a 13 gyártó képes is lesz csúcsra járatni a gyártási kapacitásait, a világ népességének egyötöde akkor sem juthat hozzá az oltáshoz 2022 előtt.

Már hónapokkal ezelőtt figyelmeztetett erre a WHO

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az ENSZ egészségügyi testületének vezetője már szeptemberben felhívta a figyelmet a "vakcina-nacionalizmus" (vagyis amikor egyetlen nemzet kisajátítja az oltóanyagot a saját lakossága számára) veszélyeire. Mint arról beszámoltunk, a WHO főigazgatója óvott attól, hogy versengés alakuljon ki az országok között az oltóanyagért, ezért is hívták létre a COVAX névre keresztelt kezdeményezést, melynek célja, hogy a hátrányos helyzetű országok lakossága számára is biztosítani tudják a COVID-19 elleni oltóanyagot. Ennek megvalósításához a Gavi globális oltási kezdeményezés és a Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) a 2 milliárd dózis kapacitású gyárat akar létrehozni. "A COVAX létesítmény kulcsszerepet játszhat a COVID-19 elleni vakcinákhoz való hozzáférés biztosításában. Ám a 2021 végéig célként kitűzött 2 milliárd dózis kevés lesz az előzetes piaci kötelezettségvállalások és a finanszírozási célok eléréséhez" - jegyzi meg So és csapata beszámolójában.

