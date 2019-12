A chlamydia megfertőzheti a méhnyakat, az ánuszt, a húgycsövet, sőt ritka esetekben még a torkot vagy a szemet is. Fontos tudni, hogy csókolózással, ölelkezéssel, kézfogással, köhögéssel vagy tüsszentéssel nem terjed - ellenkezője gyakori tévhit.

Hogyan mutatják ki a Chlamydia-fertőzést? A Chlamydia-fertőzés a nők jelentős részénél nem vagy csak nagyon enyhe panaszokat okoz. A férfiaknál még láthatatlanabb a fertőzés. Hogyan mutatható ki? Kattintson!

A chlamydia úgynevezett "csendes" fertőzés, mivel a megfertőzött nők mindössze 30, a megfertőzött férfiak pedig csupán 50 százaléka tapasztal tüneteket. A megfertőződés és a tünetek megjelenése között pedig akár hetek, sőt hónapok is eltelhetnek.

Abnormális hüvelyfolyás

Ha a hüvelyből erős szagú, sárgás vagy zöldes váladék ürül, akkor ez chlamydiára utalhat. Ezek a tünetek azonban más betegséget is jelezhetnek, ezért ilyenkor mindenképpen kivizsgálásra van szükség.

Fájdalmas vagy a szokásosnál gyakoribb vizelés

Ha afertőzésa húgycsövet érinti, akkor enyhe kényelmetlenséget, égést vagy fájdalmat érezhetünk vizelés közben. Az is tünet lehet, ha szinte állandóan vizelési ingert érzünk. Ugyanakkor mivel ezek a legtöbb húgyúti fertőzésre is igazak, ebben az esetben is az orvos tud biztosat mondani.

A chlamydia egyik jele lehet a medencében vagy alhasban érzett fájdalom

Rektális fájdalom

Ha az ánusz környékén fájdalmat tapasztalunk, illetve sárgás, szürkés váladék vagy vér ürül a végbélből, akkor sürgősen menjünk orvoshoz, mert ez a terület is chlamydiával fertőzött lehet. Különösen anális szexuális érintkezés esetén gyakori.

Fájdalom a medencében vagy az alhasban

Ritka esetekben a kezeletlenül hagyott fertőzés elérheti a petevezéteket, ami hosszú távon akár meddőséget is okozhat. Az ilyenkor jelentkezőfájdaloma menstruációs görcsökhöz hasonlít. Ha ilyesmit érzünk, és nincs meg a menzeszünk, akkor forduljunk orvoshoz. Tünet lehet még a két menzesz közötti pecsételő vérzés, illetve a fájdalom, vérzés szexuális együttlétet követően.

Forrás: womenshealthmag.com