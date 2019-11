Termékenyebbé tennék a magyar férfiakat

Megalakulását követően a negyedik Orbán-kormány demográfiai súlypontú kormányzást jelentett be, és azóta is elsődleges prioritásként kezeli a gyermekvállalási kedv növelését. Sok más országhoz hasonlóan viszont nálunk is gondot okoz, hogy egyre jobban nő azoknak a férfiaknak az aránya, akik nem képesek utódot nemzeni. A hvg.hu értesülései szerint ezért készül már egy olyan intézkedéscsomag, amely tudatosságra és egészséges életmódra nevelné a férfiakat, hogy ezzel is visszaszorítsa a meddőséget.

Pozitív javaslat kevés konkrétummal

A lapnak nyilatkozó, minisztériumhoz közeli forrás szerint a javaslat már szeptemberben körvonalazódott, és Kásler Miklós viszi a kormány elé, azt azonban nem tudni, hogy mikor döntenek az új egészségpolitikai célkitűzésről. A Nemzeti Humán Reprodukciós Programnak keresztelt javaslat az alábbi célokat tűzte ki:

fel kell tárni a férfi meddőség különféle, így életmódbeli és környezeti okait;

megelőzéssel tenni az egyre növekvő terméketlenség ellen;

amennyiben lehetséges, a "nemzőképesség visszaállításával" megoldani a problémát;

ezekkel növelni a gyermekvállalás, a születések számát.

Statisztikák szerint Magyarországon minden negyedik házaspárt érinti a meddőség, nagyjából ugyanolyan mértékben szenvednek tőle a férfiak és a nők. A hímivarsejtek alacsony száma, valamint bizonyos betegségek is szerepet játszhatnak abban, hogy elmarad a kívánt gyermekáldás, a férfiak egészségesebb életmódja ezért valóban javíthat a nemzőképességükön.

Túl sok konkrétumot nem tartalmaz a javaslat, elsősorban a népegészségügyi mutatókat általánosan javító intézkedéseket sorolnak fel benne. Szó esik például az alapellátás fejlesztéséről, életmódváltást segítő, klubszintű foglalkozásokról, dohányzásról leszoktató, valamint munkahelyi egészségfejlesztő programokról. A hvg.hu szerint részben hazai forrásokból, részben pedig uniós támogatásokból kívánják finanszírozni a programot, konkrét összegről azonban nem lehet tudni.