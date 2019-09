A férfi meddőség leggyakoribb okai

Sokáig úgy gondolták, hogy a morfológiailag egészségesnek látszó férfiak nemzésképtelenségét szinte kizárólag az impotencia okozza, minden más esetben a nő alkalmatlansága áll a terméketlenség hátterében. Idővel azonban a megtermékenyítésről a sejtek szintjén is egyre több információt szereztek az orvosok, s világossá vált, hogy a teremtés koronái sokkal gyakrabban állnak a gyermekeláldás útjában, mint korábban gondolták. Ennek pedig négy fő oka van.

A hipotalamusz vagy az agyalapi mirigy betegsége (1-2 százalék), ivarmirigy rendellenesség (30-40 százalék), a spermiumok tovahaladásának zavara (10-20 százalék), ismeretlen okok (40-50 százalék). Magyarán az esetek mintegy felében sohasem derül ki, hogy miért nem jött össze a gyerek, azaz még sok kutatásra van szükség e területen. A férfimeddőségáltalában akkor fordul elő, ha a spermiumok abnormálisak, nem megfelelő számuk, vagy probléma van az ejakulációval.

Sperma rendellenességének két fő jellemzője van, a spermiumok szokatlanul rövid élettartama és gyenge mobilitása. A herék gyulladása, a herezacskó kitágult vénái és az abnormálisan fejlődött herék is hatással lehetnek a spermiumok állapotára.

Az alacsony spermaszám vagy a sperma hiánya mögött számos ok állhat. Már meglévő genetikai állapot, az alkohol, a dohány és más drogok fogyasztása, súlyos mumpszfertőzés a pubertás után, sérvek, hormonzavar, mérgekkel való érintkezés, sugárzásnak való kitettség, egy korábbifertőzésmiatti elzáródás, a túl szűk alsónemű viselése és ágyéksérülés. Mostanában egyre gyakrabban jelenik meg a figyelmeztetés, hogy a laptopok ölbe vételével az ágyékra sugárzott hő szintén nemzési problémákat okozhat.

A férfi meddőség a magömlés zavarai miatt is előállhat. Ide tartozik a korai magömlés, a retrográd ejakuláció (amelynek során a sperma visszaáramlik a hólyagba), erekciós problémák, sugárkezelés vagy műtét szövődményei. Emellett még korábbi nemi betegségek, húgyúti fertőzések, bizonyos típusú gyógyszerek is szerepet játszhatnak a probléma kialakulásában.

Hogyan állapítható meg a meddőség oka?

A pácienst alapos fizikai vizsgálatnak vetik alá, és részletesen feltárják a kórtörténetét is. Emellett egy sor célirányos vizsgálatot hajtanak végre, amelynek során többek között a következőket teszik:

▪ A sperma minőségének elemzése, a spermiumszám meghatározása.

▪ Vérvizsgálat a fertőzések vagy a hormonproblémák feltárására. A megfelelő hormonszint ugyanis a férfiaknál is éppen olyan fontos a termékenységhez, mint a nőknél.

▪ A péniszből vett folyadékmintából a lehetséges fertőző ágensek kitenyésztése.

▪ A pénisz, a herezacskó és a prosztata fizikális vizsgálata.

▪ Az ondó vizsgálata, amely a legfontosabb része a férfi termékenység tesztelésének. (Vannak, akik az otthoni ondóvizsgálatot sokkal elfogadhatóbbnak, kényelmesebbnek tartják, így az otthoni teszteléshez eszközkészletek állnak rendelkezésre.)

A férfi meddőség a magömlés zavarai miatt is előállhat. Fotó: iStock

Mit keresnek a szakemberek a tesztelés során?

A vizsgálatok során néhány a termékenységhez kapcsolódó specifikus jelet (markert) keresnek. Ha a sperma teljes mennyisége eléri a 2 millilitert, az normálisnak tekinthető. A kisebb mennyiség az ondóhólyag bajaira, elzáródott vezetékekre vagy a prosztata problémájára utalhat. A spermaszám 20-300 millió lehet milliliterenként a normál tartományban. Ha a spermaszám 10 millió alatti azt az orvosok rossznak tekintik. A méretük és alakjuk is befolyásolja a spermiumok képességét, hogy elérjék és megtermékenyítsék a petesejtet. Ha a spermiumok 30 százaléka megfelelő formájú, az már normális. A szigorú vizsgálat ennél alacsonyabb arányt is mérhet. A spermiumok mozgását egy 0-4 fokozatú skálán értékelik, ahol a 3-as már jónak számít. Az aktív sejtek arányának pedig el kell érni az 50 százalékot.

Egyre nagyobb a meddőségi probléma a férfiak körében, akiket a stressz, az alkohol, a dohányzás, az egészségtelen, mozgáshiányos élet, a környezetszennyezés, a tartós gyógyszerhasználat és a helytelen öltözködés is veszélyeztet. Részletek!

A vizsgálat eredményeit egy táblázatban, az úgynevezett spermatogramban foglalják össze. Ez tartalmazza a makroszkópos adatokat tehát az ondó térfogatot, a pH értéket, a viszkozitást, a színt, az elfolyósodási időt, illetve a mikroszkópos adatokat is, a spermium számot, a motilitási (a spermiumok mozgását leíró) és a morfológiai adatokat. A spermatogram azonban önmagában sokszor nem elég a fertilitási státusz megítélésére, még akkor sem, ha az eredmények normálisak. Előfordulhat ugyanis, hogy a páciensnek más betegségei is vannak. Például herevisszér tágulata van, s ilyen esetben további vizsgálatra, például DNS fragmentációs elemzésre is szükség lehet, amely megmagyarázhatja az esetleges meddőséget. De felfedezhetnek heretumort is, ami egyszerű rutin vizsgálat során nem derül ki. A vizsgálati adatokat a jobb értékelhetőség érdekében statisztikailag is összehasonlítják ismert termékenységű csoportok adataival, amelyeket többek között a WHO tesz közzé.

Spermavizsgálatok

A terméketlenség okainak feltárására a standard vizsgálatok mellett számos korszerű elemzési módszer áll az orvosok rendelkezésére - hívta fel a figyelmet dr. Szabó Ferenc. Ezek a vizsgálatok rendkívül fontosak, hogy egyes meddőséggel küzdő férfiak esetében feltárják a konkrét okokat, és kijelölhessék, ha erre van lehetőség, a megfelelő kezelést. Az HBA tesztet, a spermium DNS fargmentációs tesztet, a MAR tesztet, a spermium szabad oxigén gyök vizsgálatot valamint a spermium akroszóma reakció vizsgálat fontosságát külön is kiemelte az andrológus szakorvos.

A HBA vizsgálat során az ondóban az élő és jól mozgó hímivarsejtek hialuronsav megkötő képességét mérik, s ebből következtetnek a spermiumok petesejtbe való behatolási képességére, genetikai integritására. Mivel a HBA kötődési arány összefügg a hímivarsejtek genetikai, kromoszómális eltéréseivel, ezért (többszöri) vetélés után a HBA vizsgálat elvégzése feltétlenül javasolt.

Egyes esetekben a dupla DNS-spirál szerkezete megbomlik, s egyes szakaszai egyszálúvá válnak. A sérült, töredezett (fragmentált) DNS-t, tartalmazó spermiumok alkalmatlanok életképes utód létrehozására. A mikroszkópos alaktani vizsgálat nem fedi fel ezt a problémát. A normálisnak látszó spemiumok 10-25 százalékánál pedig az elfogadhatónál magasabb a DNS fragmentáció. A meddő férfiak esetében pedig ez a probléma a sperimumok több mint negyedét érinti a vizsgálati adatok szerint.

További okok is állhatnak a meddőség mögött, amelyeket immunológiai vizsgálattal lehet kimutatni. A spermában ugyanis a hímivarsejteket károsító ellenanyagok lehetnek jelen. Ezek az antitestek megakadályozhatják, hogy a spermiumok eljussanak a petesejthez. Az immunológiai MAR teszt során a spermában lévő ellenanyagok, az immunglobulinok (IgG) szintjét határozzák meg.

A húgyutak és a velük kapcsolatban álló ivarszervek gyulladása is előidézheti a terméketlenséget. A gyulladás miatt megjelenő fehérvérsejtek bejutnak az ondófolyadékba is, márpedig a reaktív oxigén gyök és gyulladásos mediátor (citokine) termelésükkel kárt okoznak a spermiumokban is. Az ondóban levő gyulladásos sejtek mennyisége, és a származási okuk is pontosan meghatározható. Ha a gyulladás fennmaradását támogató interleukinek szintjét sikerül csökkenteni, az a nemzőképességet is pozitívan befolyásolja.

Szükséges lehet a spermium akroszóma reakció vizsgálat elvégzése is. Ennek célja, hogy kimutassa azt a biokémiai folyamatot, amelyre ahhoz van szükség, hogy a spermium feltörhesse a petesejt védőburkolatát. Az ehhez szükséges enzimek pedig az akroszóma-reakció során termelődnek.

Hogyan kezelik a férfi meddőséget?

A férfi meddőséget a leggyakrabban hagyományos módszerekkel kezelik. A páciensek gyógyszereket kapnak a spermiumtermelés növelése érdekében. Antibiotikumokkal gyógyítják a fertőzéseket. Hormonkészítményeket alkalmaznak a hormonegyensúly javítására. A pácienseknek kerülniük kell a hosszú forró fürdőket, tusolást, jacuzzizást és szaunázást. Lazább fehérnemű viselésére kell váltaniuk, azaz a boxer van előnyben az alsónadrággal. A spermiumtermelés klinikailag ellenőrzött táplálékkiegészítők alkalmazásával is javítható. Sok biobolt és vitamin üzlet is kínál a férfiaknak termékenységjavító táplálékkiegészítőket.

A mesterséges megtermékenyítés egy további lehetőség, ha a férfi spermaszáma alacsony. Ebben az eljárásban, több ejakulátumból gyűjtik össze a spermát, majd manuálisan helyezik be a méhbe vagy a petevezetékbe.

Az in vitro megtermékenyítés egy másik lehetőség, amely a végső eszköz a férfi meddőségi tényezők kiküszöbölésére. Ebben az eljárásban, a megtermékenyítés laboratóriumban történik, s a megtermékenyített petesejtet ültetik be az anyaméhbe.

Megelőzhető-e a férfi meddőség?

A genetikai okok miatti férfi meddőség ellen semmit sem lehet tenni. Vannak azonban olyan lépések, amelyekkel a férfiak csökkenthetik a meddőség lehetőségét. A termékenységük fenntartása érdekében el kell kerülniük a szexuális úton terjedő betegségeket, a tiltott kábítószereket, a sugárzást, a mérgező anyagokat, a kemény vagy gyakori alkoholfogyasztást, a forró fürdőket és szaunákat. Törődniük kell a személyi higiéniával és az általános jó egészség megőrzésével.

Forrás: mayoclinic.org, americanpregnancy.org, andrologusdoktor.hu