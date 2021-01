Mitől viszkethet a szakáll?

Amellett, hogy az erőteljes viszketés nem túl kellemes érzés, az állandóan a szakállát vakargató férfit hamar ápolatlannak bélyegzik, ezért gúnyos tréfák kereszttüzében találhatja magát. Pedig korántsem biztos, hogy a viszketést az elégtelen higiénia okozza - a boldsky.com cikkében egy csokorba gyűjtötték, milyen jelenségek állhatnak a háttérben.

Növésben lévő szőrzet

Aki borotválkozott már életében (legyen szó arcról, lábról, hónaljról vagy az intim területekről), az tapasztalta már, milyen intenzív viszketéssel jár a szőrnövekedés. Ennek oka, hogy a borotvapengével egy bizonyos szögben vágjuk el a szőrszálakat, így a végük hegyes lesz, és növekedés közben irritálják, szurkálják a bőr felső rétegét. A fokozott viszketés egy-két hét után elmúlik, ahogy a szőrszálakból összefüggő borosta lesz.

Túl gyakori mosás

Logikusnak tűnhet, hogy a szakáll tisztán tartásának kulcsa a mindennapos mosás, ám ahogy a hajunknak, úgy a szakállunknak sem tesz jót a túl gyakori szappanos, samponos mosás. Az alatta lévő érzékeny bőr kiszáradhat, hámlani (azaz korpásodni) kezdhet, az irritáció pedig viszketéshez vezet. Bőven elég, ha hetente két alkalommal mossuk meg a szakállunkat egy ápoló szakállsamponnal, és ekkor is ügyeljünk rá, hogy alaposan öblítsük ki a kozmetikumot a szőrszálak közül, mert a bőrön maradt samponmaradványok is irritációt válthatnak ki.

Hetente kétszer elegendő megmosni a szakállat. Fotó: Getty Images

Száraz bőr

A száraz bőrűeknek ismerős az a feszülő, viszkető érzés, amely a dehidratált bőr jellemzője. Ezen még tovább ronthat a szakáll, hiszen a durva szőrszálak fizikailag is irritálhatják a kiszáradt bőrt. Ha ezt szeretnénk elkerülni, használjunk valamilyen hidratáló arcápolót, amit masszírozzunk be a szakállal fedett bőrbe is, a szakállunkat pedig ápoljuk valamilyen szakállolajjal, ami felpuhítja a szálakat. Emellett fogyasszunk elegendő folyadékot is, mert a hidratálásra belülről is nagy szüksége van a szervezetünknek!

Benőtt szőrszál

Egyéni hajlamtól is függ, milyen gyakran kell megküzdenünk a benőtt szőrszálakkal. Ilyenkor a szőrszál nem tudja áttörni a bőr felső rétegét, így befordul, és közvetlenül a bőrfelszín alatt indul növekedésnek. Ennek következtében gyulladt, viszkető, vörös, pattanásszerű kitüremkedés alakul ki a bőrön. Segíthet elkerülni a kellemetlenséget, ha rendszeresen leradírozzuk a bőrt, ezzel eltávolítjuk az elhalt hámsejteket.

Bőrgombásodás

Gyakori gombás bőrbetegség a tinea, amely a hajas fejbőr mellett az arcon, így a szakáll területén is kialakulhat. Jellemző tünete a hámló, pirosas, viszkető, kör alakú bőrfoltok megjelenése, melyek észrevételét a sűrű arcszőrzet megnehezítheti. A gombákra jellemző, hogy kedvelik a meleg, nedves, sötét helyeket, így a szakáll ideális környezetet biztosít számukra. Ha szeretnénk elkerülni a gombás fertőzést, fürdés után alaposan szárítsuk meg a szakállunkat hajszárítóval, hogy a töveknél se maradjon nedves.

Szőrtüszőgyulladás

Ránézésre egy pattanásra hasonlít, ám a szőrtüszőgyulladás (folliculitis) ahogy nő, úgy válik egyre fájdalmasabbá, majd gennyel telítődik. Gyakran alakul ki az arcon, így a szakáll területén is. A meleg, fájó, piros bőrduzzanatot nem ajánlott piszkálni, nyomkodni, mert ezzel könnyen felülfertőzhetjük. A gyulladást egy kis körömvirágkenőccsel csökkenthetjük, ám ha egy-két hét elteltével sem javul a helyzet, érdemes bőrgyógyász segítségét kérni.

Szeborrheás dermatitisz

A szeborrheás bőrgyulladás egy örökletes bőrbetegség, amely főként a stresszes időszakokban lángol fel. Ilyenkor gyulladt, vörös, viszkető, hámló foltok jelentkeznek a bőrön, különösen a zsírosabb területeken, például a fejbőrön, az orrtőnél (bajusz), az áll (szakáll) vagy a szemöldök területén. Különféle gyógysamponok hozhatnak enyhülést az érintetteknek, de a bőrgyógyász által felírt ecsetelők, gombaölő szerek alkalmazása is szükséges lehet. A szeborrheás bőr különösen érzékeny, ezért a tisztálkodáshoz érdemes illatmentes, antiallergén tusfürdőt, szappant használni.