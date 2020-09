Betegségek, melyeket a száraz bőr jelez

Huszonöt százalék: ennyi vizet is tartalmazhatnak a normál bőr felszíni rétegei. Ahogy múlik az idő, vagy a bőr kiszárad, ez a szám akár 10 százalék alá is lecsökkenhet. Az eredmény pedig fáradt, ráncos, feszülő bőr. Hogy mi a hidratált bőr titka? Korábbi cikkünkből megtudhatja.

Cukorbetegség

Egyáltalán nem ritka, hogy a cukorbetegség a bőr állapotára is hatással van. Ha avércukorszinttartósan magas marad, szervezetünk gyorsabban veszít folyadékot, ami többek között ahhoz is vezet, hogy a bőr kiszárad. Az izzadás folyamatát is befolyásolhatja ez a betegség. Legrosszabb esetben a száraz, kirepedezett bőr fokozottan hajlamossá válik a baktériumfertőzésekre is. Természetesen a száraz bőr önmagában még nem számít tünetnek, de ha kimerültséggel, émelygéssel, homályos látással párosul, kezdhetünk gyanakodni.

Pajzsmirigy-alulműködés

Apajzsmirigyműködése testünk valamennyi sejtjére hatással van. Ha a mirigy által termelt hormonok szintje visszaesik, akkor sok minden lelassul a szervezetünkben, ezért fázékonyabbnak, fáradékonyabbnak, feledékenynek, rosszkedvűnek érezhetjük magunkat, és székrekedésünk is lehet. Mindezek mellett a bőrszárazság is a pajzsmirigy-alulműködés egyik jellemző tünete. Ilyen esetekben általában a gyógyszeres kezelés jelenti a megoldást, de már az életmódbeli változtatásokkal is - például jódban, szelénben és cinkben gazdag ételek fogyasztásával - komoly javulást lehet elérni.

Betegségekre utalhat a száraz bőr

Vesebetegség

A vesebaj tünetei közé tartoznak többek között a kimerültség, a koncentrációs zavarok, az alvászavarok, a vizesedés, illetve a gyakori vizeletürítés. Emellett a száraz, viszkető bőr is lehet tünet, amely jelzi, hogy a vesék nem működnek megfelelően, és már nem tudják egyensúlyban tartani a vérben lévő tápanyagok és ásványi anyagok szintjét. A vesebaj tünetei a legtöbbeknél a betegség késői szakaszában jelentkeznek, amikor a szervek már kezdenek leállni, és nagy mennyiségűfehérjekerül a vizeletbe.

Bőrrák

Ha megvastagodott, durva felszínű, esetleg hámló vörös foltot találunk a bőrünkön, amely vérezni kezd, ha megvakarjuk vagy beütjük, akkor ez karcinómát is jelezhet. Ha ilyesmit tapasztalunk, a lehető leghamarabb forduljunk orvoshoz.

Forrás: prevention.com