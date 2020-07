A csontfájdalom már súlyos rákot jelezhet

"Magyarországonfedezünk fel évente, akik közül sajnos 1,5-at el is veszítünk. Ez az arány komolyan csökkenhetne, ha az éves szűrővizsgálaton többen vennének részt. Az időben felfedezett betegeket megfelelő kezelésekkel teljes egészében meg lehet gyógyítani" - mondja Dr. Tenke Péter urológus. Pedig jó példával járnak előttünk a nyugati országok, ahol a prosztatarákos elváltozásokat a szűrővizsgálatoknak köszönhetően az esetek többségében már a korai stádiumban felfedezik, így a gyógyulási ráta is sokkal magasabb, mint Magyarországon.

hiszen a bővülő terápiás lehetőségeknek köszönhetően akár teljes gyógyulás is elérhető. "Komoly tévhit a betegek körében, hogy ha nincs tünetem, akkor beteg sem vagyok. De ez sajnos nem így van. Amikor már tüneteink vannak - mely lehet csontfájdalom vagy állandó vizelési inger - akkor. Ötven év felett évente egyszer illik elmenni prosztata szűrővizsgálatra.Akinek pedig a családjában "főleg apai ágon" előfordult már prosztatarákos megbetegedés, azoknakmivel dupla az esélyük arra, hogy a betegség genetikai alapon náluk is kialakul. A szűrővizsgálatok folyamatosan fejlődnek. Ma már vannak olyan vér-, és génvizsgálatok, melyek nagy pontossággal kimutatják a betegséget, és így meg tudjuk állapítani, hogy az adott elváltozás a beteg életét veszélyezteti-e, vagy sem - hangsúlyozta Tenke Péter.

Egyszerűsített műtét

A prosztata (dülmirigy) karcinómája a férfiak leggyakoribb tumoros betegsége. Idejében, azaz még a tünetek megmutatkozása előtt felfedezve jól gyógyítható, ezért nagy jelentősége van a szűrővizsgálatoknak. A daganatos megbetegedés szövettanilag leggyakrabban adenocarcinoma.

Ma máris elérhető a prosztatarák gyógyítására. Ezek egyike a laparoszkópos műtét, melynek lényege, hogy nem vágják át az izmokat, amely a beteg későbbi munkaképességét is kedvezően befolyásolja. A műtét során öt kis bőrnyíláson keresztül bevezetett speciális eszközökkel operálják ki a tumoros prosztatát . Ezzel a nagy, feltárásos műtét elkerülhető, így a kórházi tartózkodás és a gyógyulási idő is lerövidül.Ha a beteg, akkor ma már vannak más megoldások is. Ilyen a speciális, háromdimenziós számítógép vezérelt besugárzás, vagy akár besugárzó implantátumoknak a prosztatába történő beültetése. Fontos, hogy a betegek mielőbb szakemberhez forduljanak, hiszen sokféle kezelési mód áll rendelkezésre, és az időben felfedezett és kezelt prosztatarák az esetek többségében ma már gyógyítható.