Kínzó évek várnak a fejfájósokra

Bár az orvosmeteorológia összetett tudományterület, és a problémák sok kockázati tényezőhöz köthetőek, egyre több vizsgálat támasztja alá, hogy a klímaváltozás miatt egyre gyakoribb és intenzívebb hőhullámok, szélsőséges időjárási események, a nagy hőmérséklet-ingadozás és a légszennyezettség együttesen súlyosbítják nemcsak a migrén, de a demencia és más betegségek kockázatait is – írja Szabó Amanda Imola meteorológus, éghajlatkutató a Másfélfok – Éghajlatváltozás közérthetően című szakportálon.

Szélsőséges hőmérséklet-ingadozás, légszennyezés és páratartalom

Szabó Amanda Imola azt a Neurology című folyóiratban megjelent felmérést ismertette, amelyben 364, az éghajlatváltozásról, a szennyező anyagokról, a hőmérsékleti szélsőségekről és a neurológiai betegségekről szóló tanulmányt vizsgáltak meg és értékeltek a kutatók. Eredményeik szerint a szélsőséges hőmérséklet és a változékonyság egyaránt összefügg a sztrók előfordulásával és súlyosságával, a migrénes fejfájással, a demenciában szenvedő betegek kórházi kezelésével és a szklerózis-multiplex fellángolásával.

A szakember szerint a különböző stresszfaktorok szezonálisan és regionálisan is változhatnak, így míg például az egyik évszakban a hőség, a relatív páratartalom, addig egy másikban a légszennyező anyagok felelősek a fejfájásért. Van olyan kutatás is, amelyben a hőmérséklet mellett más időjárási változót is vizsgáltak, így például a páratartalmat, a légszennyezettséget és a légköri nyomás változását. Arra a következtetésre jutottak, hogy a magasabb hőmérséklet és az alacsonyabb légköri nyomás többféle fejfájás nagyobb kockázatával is összefüggésben áll, nem csak a migrénnel.

Sztrók, Parkinson-kór, szklerózis-multiplex

A mostani kutatásban a szakértők értékelték a légszennyezettség fejfájással és más egészségügyi problémákkal kapcsolatos hatásait is. Eredményeik alapján a felmelegedés okozta kockázatok mellett a légszennyező anyagok, különösen a finomszemcsés szálló por részecskéknek és a nitrátoknak való kitettség a fejfájásos esetek mellett kapcsolatba hozható például a sztrók előfordulásával, a Parkinson-kórral és a szklerózis-multiplex tüneteinek erősödésével.

"Az egészségügyi és szociális ellátórendszereknek fel kell készülniük a rendkívüli helyzetek, elsősorban a hőhullámok hatásainak megelőzésére és csökkentésére. Ehhez jól működő korai figyelmeztető-rendszerekre, intézményi felkészülési tervekre és a szociális ellátás ilyen irányú bővítésére van szükség" – hívja fel a figyelmet a szakember.

