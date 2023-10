Védőoverállban közlekedik, mert retteg az ágyi poloskáktól

Franciaország után Angliában is robbanásszerűen elterjedtek az ágyi poloskák, sőt már Magyarországon is sok helyen okoznak gondot: egészségügyi és szociális intézményekben is megjelentek már a vérszívók. Nem csoda tehát, hogy sokan egyre tudatosabban védekeznek a rovarok inváziója ellen. Egy nő például védőruhában utazik a vonaton, amiből csak a szeme látszik ki – írja a Mirror.

Sajnos a közlekedési eszközök üléseiről is összeszedhetjük a vérszívókat. Fotó: Getty Images

Mindenhol ott vannak

A nő a TikTokra feltöltött erről egy videót is, amin látható, hogy egy kapucnis kezeslábas védőruházatban utazik a Franciaországból Londonba tartó Eurostar járaton. A felvételt néhány nap alatt több mint másfél milliószor nézték meg. A videó készítője azonban semmit sem ért el, ha csak a vonaton viselte a védőruhát, az ágyi poloskák ugyanis már megjelentek a londoni metróban és a buszokon is.