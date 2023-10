Íme néhány tipp, hogy elkerüld az ágyi poloska-inváziót

Nemzetgyűlési felszólalások és rendkívüli kormányülések témája lett Franciaországban az ágyipoloska-invázió. A probléma országos, a legtöbbet mégis a párizsi helyzetről lehet hallani és látni: a közösségi médiában rengeteg olyan videót tettek közzé az elmúlt hetekben, amelyek mozik és tömegközlekedési eszközök üléseinek kárpitján masírozó rovarok láthatók. Néhány iskolában is megjelentek, akadt olyan is, ahol a tanárok emiatt nem vették fel a munkát – írja a HVG. Itthon elsősorban akkor hallani róluk, amikor egészségügyi intézményekben tűnnek fel, ami egyáltalán nem ritka: csak az elmúlt hónapokban két helyről derült ki, hogy ellepték a vérszívók.

Csúnya piros csípéseket okoz, amik akár egy hétnél tovább is viszkethetnek. Fotó: Getty Images

Nincsenek nagy igényei

Ezek a röpképtelen, kifejlett állapotukban 5-7 milliméter hosszú, finom szőrökkel borított testű, táplálkozás előtt barnás, azután bíbor árnyalatú rovarok a városokban különösen jól érzik magukat, mivel a lakások mikroklímája kedvez a szaporodásuknak. Ehhez a legkedvezőbb a nyári meleg, a 25-30 Celsius-fok, e fölött azonban, főleg, ha magas a páratartalom, romlanak az életfeltételeik. A hideget is jól tűrik, ráadásul meglehetősen hosszú ideig.

Többnyire, de nem kizárólag éjszaka aktívak. A nappalt általában rejtőzködve töltik annak a helynek a közelében, ahol táplálékot remélnek. Bár ágyi poloskának hívják őket, nem csak az ágyban támadnak: mindenféle kárpitozott bútoron jelen lehetnek, bemászhatnak az összehajtogatott vagy a földre dobált ruhák közé, megbújhatnak repedésekben, képek mögött, befurakodhatnak a tapéta, villanykapcsoló vagy akár az ablakkeret hézagjaiba.

Nyomok, amik ágyi poloskára utalnak

Megtelepedésük megelőzéséhez nem elég a rendszeres, alapos takarítás. Az legfeljebb abban segíthet, hogy hamar észrevegyük: baj van. Ha őket magukat nem is látjuk, a nyomaikra felfigyelhetünk:

- ha a matracodon, lepedődön rozsdabarna vagy vörös foltok tűnnek fel, lehetséges, hogy forgolódás közben agyonnyomtad őket

- ha fekete pöttyök tűnnek fel ugyanezeken a helyeken, vagy a bútorkárpit hajlataiban, a székletüket fedezted fel,

- ha megtalálod a levedlett bőrüket vagy a petéik héját,

- ha édeskés, dohos szagot érzel ott, ahol addig ez nem volt jellemző. Ez akkor jelentkezik, ha már súlyos az ágyipoloska-fertőzöttség.

Így előzd meg, hogy bevegye a lakásodat

Az ágyi poloska beköltözhez önmagától is, például úgy, hogy átsétál a szomszéd lakásból. Nincs nehéz dolga: apró mérete miatt szinte bármilyen kis résen be tudja préselni magát, nem csak a fűtés- vagy vízcsövek mentén, hanem akár a villanyvezetékeken át is. Úgy is bejuthat, ha a fölöttünk lakó az erkélyén rázza ki, szellőzteti az ágyneműjét. Kívülről is könnyű behurcolni, elég lehet, ha leülsz valaki olyan után a buszon, akinek nem volt szerencséje, és hozzá már befészkelték magukat a rovarok.

A szálláshelyeken az Airbnb-ktől a luxusszállodákon át bárhol előfordulhatnak a vérszívók, így utazáskor is érdemes bizonyos óvintézkedéseket megtenni, hogy a lehető legkisebbre csökkentsd a potyautas rovarok hazaszállításának esélyét. Néhány jótanács:

- A szoba elfoglalásakor emeld fel a takarót, lepedőt, és vizsgáld meg a matrac oldalát, alját az árulkodó jelek után kutatva!

- A fejtámla mögötti részt és az egyéb kárpitozott bútorokat, valamint a függönyöket is ellenőrizd!

- A bőröndöket, ruhákat ne az ágyon, az alatt vagy a szoba sarkában tárold, pakold, azokat tedd inkább a poggyászállványra vagy más, magasabb bútorra!

- A ruhákat jól záródó műanyag tasakokban tárold, azt ugyanis nem tudják átrágni a poloskák.

- Otthon se a szoba közepén vagy az ágadon pakold ki a bőröndöt, hátizsákot, hanem inkább a szabadban, vagy a hálószobától és az egyéb bútoroktól minél nagyobb távolságban!

- Ha találsz bármi árulkodó nyomot egy ruhán, azonnal moss ki mindent a lehető legmelegebb vízben, és lehetőség szerint magas hőmérsékleten szárítsd szárítógépben! Egy óra 45 Celsius-foknál magasabb hőmérsékleten elpusztítja a kifejlett egyedeket.