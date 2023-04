Ötszáz nap egy barlangban: „nagyszerű élmény”

Nyugaton erősen felhős lesz az ég, máshol a napsütés mellett fülledt idő várható, és a gomolyfelhőkből többfelé lehet eső, zápor, zivatar. Élénk lökésekkel kísért délnyugati szélben 12, 17 fok között várható a legmagasabb hőmérséklet. Szombaton frontmentes, de párás, fülledt időben lesz részünk, és több front is tartózkodik a közelben. Erős görcsös és migrénes fejfájás léphet fel, emellett ingadozhat a vérnyomás és légzőszervi panaszok is jelentkezhetnek. A kinti programok során változékonyságra kell készülni, az esernyőkre is szükség lehet! További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Fülledtség (magas páratartalom 25 fok feletti hőmérséklettel)