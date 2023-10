Már a filmeket is máshogy nézzük, mint régen

A mozik, a televízió és a streamingszolgáltatók összehasonlításából kitűnik: az emberek a tévében nézik a legtöbb filmet, a magyar gyártású alkotások otthona pedig ezen belül a közmédia – mondta el Galambos István Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) rendezésében megtartott, A művészet tudatossága, a tudatosság művészete című konferencián.

A legtöbb filmet még mindig a tévén nézzük. Fotó: Getty Images

A tévéműsorok korszaka eltűnőben

Az NMHH kutatási igazgatóhelyettese emlékeztetett: amíg az 1990-es években a legnépszerűbb tévéműsorok akár a négymilliós nézettséget is elérték, addig napjainkban az egymilliós nézettség is szép eredménynek számít. Arra is felhívta a figyelmet, hogy amíg a hazai tévécsatornákon általánosságban csökkent a művészettel, tudománnyal, kultúrával foglalkozó műsorok száma, addig a közmédiában ezzel ellentétes tendencia tapasztalható. A tévénézők tábora ugyanis öregszik, és a magyar tartalmaknak csak kis része jut el a fiatalokhoz.

Kollarik Tamás, a konferencia elnöke és moderátora kiemelte, hogy Budapest és Magyarország ma a kontinentális Európa egyik legjelentősebb filmgyártó bázisa és kapacitása, amit nem az ország lakosságszáma, hanem a honi szabályozó és támogatási rendszer, továbbá az iparág mögött álló tehetség tesz lehetővé.

Negyedannyi mozi van, mint 30 éve

Mára negyedére – 1990 óta 2000-ről 508-ra – esett vissza a mozitermek száma Magyarországon – mondta el Mádl András, az NMHH Műsorfigyelő- és elemző Igazgatóságának vezetője, megjegyezve: ezzel az európai rangsor hátsó részéhez tartozunk. Szavai szerint a koronavírus-járvány jelentős visszaesést eredményezett a filmes piacon, amit az elmúlt évre hevertek ki a mozik. A 2022-ben bemutatott több mint negyven magyar film örvendetes előrelépés a korábbi esztendők terméséhez képest, ugyanakkor a látogatók négyötöde továbbra is amerikai filmeket néz, míg a magyar alkotásokra a nézőknek mindössze 6 százaléka kíváncsi.

Hatalmas szükség van a gyerekek médiatudatosságának növelésére, online létük szabályozására, a veszélyek, kockázatok megismertetésére. Ebben meghatározó szerep hárul a szülőkre és a pedagógusokra, akiket fontos oktató felületekkel, segédanyagokkal, kiadványokkal, kampányokkal segít a médiahatóság, mely kiemelten foglalkozik az online játékokkal, bántalmazással és függőséggel – hangsúlyozta az eseményen Somogyi Ákos Gergő, az NMHH főosztályvezetője.