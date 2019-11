Ezt jelzi, ha nehezen kapunk levegőt

Az orrsövény elülső részén porcos, hátsó részén csontos alapú képződmény, az orrüreget választja ketté. Ferdülése számos panaszt képes okozni - köztük igen kellemetleneket -, az ugyanakkor tévhit, hogy rontaná a szagok érzékelését amiatt, mert az egyik orrjáratot beszűkíti. Ez azért nincs így, mert szaglásra mindkét orrjáratunk egyformán képes, az orrsövényferdülés pedig amennyivel szűkíti az egyiket, annyival tágabban hagyja a másikat.

Miért fontos a szabad orrlégzés? A légzés alapvető életfunkciónk, annyira, hogy a természet "kiskapuról" is gondoskodott hozzá: ha az orron keresztül nem megy, a szájon keresztül is levegőhöz juthatunk. Ez azonban csak szükségmegoldás - kattintson, ha megtudná, miért!

Az viszont igaz, hogy orrsövény ferdesége rontja az orrlégzést, gátolja az orr szellőzését. Az áramlási viszonyok ilyenkor a tágabb oldalon sem megfelelőek, mert az orrnyálkahártya nem tudja kellőképpen felmelegíteni és párásítani a beszívott levegőt. Mindez hatással van az orrlégzés teljes mechanizmusára. Orrsövényferdülésnél könnyebben alakul ki orrdugulás, orrváladékozás, krónikus orrmelléküreg-gyulladás, sőtfejfájásis. A tünetek erősségét fokozza, ha az orrsövényferdüléshez allergia is társul. Az orrsövényferdülésnek szerepe lehet az orrhangú beszéd a horkolás jelentkezésében is.

Az orrsövényferdülés miatt nehezen kapunk levegőt. Fotó: iStock

A szike a megoldás

A panaszokat okozó elváltozás műtéttel korrigálható, gyógyszeres vagy egyéb terápiás lehetőség nem létezik. Az operáció akkor indokolt, ha az orrsövényferdülés krónikusan fennálló orrlégzési panaszokat okoz. A beavatkozás altatásban és helyi érzéstelenítésben egyaránt végezhető, metszés csak az orrüregen belül történik, ahogyan varratot is csak oda tesznek. Az operáció után általában 2 napig tampon kerül az orrba, a beteget pedig kórházban tartják megfigyelésre. A légzés a műtét után 4-6 héttel lesz teljesen normális, ennyi idő kell ahhoz, hogy az orrüreg teljes kitisztuljon, a váladékképződés megszűnjön.

Ezért alakulhat ki az orrsövényferdülés

Az orr szilárd váza gyakran már magzatkorban egyenetlenül fejlődik, a gyorsabban fejlődő orrsövény pedig nem fér el az orrüregben. Ilyenkor a helyhiány miatt oldalirányban elhajlik, esetleg lefelé kitér. Ez az egyik leggyakoribb oka az orrsövényferdülésnek. Az alaki eltérés azonban lehet sérülés következménye is.

Az orrsövényferdülés nagyon gyakori, Európában valamilyen szinten az emberek 70 százalékát érinti. Más kérdés, hogy a kisebb deformitások panaszt nem okoznak. Az esetek túlnyomó többségében azonban teljesen tünetmentes.

A cikk a Nők Lapja Egészség Test különszámában jelent meg!