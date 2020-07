Ilyen kis titok az is, hogy Illényi Katica bizony szemüveges volt. Nagyon ritkán mutatkozott szemüvegben, a színpadon is mindig kontaktlencsét viselt. Használhatjuk a múltidőt, hiszen nem olyan régen lézeres szemműtéten esett át, így végleg megszabadulhatott a szemüvegétől és a kontaktlencséjétől is. Arra kértük, avasson be minket a részletekbe.

Mióta szemüveges?

Illényi Katica: Közel húsz éve viselek szemüveget. Vagyis viseltem, még új ez az érzés, hogy nincs rá szükségem. A színpadon mindig kontaktlencse volt a szememen, mivel előadás közben ez egy sokkal kényelmesebb megoldást jelentett.

Zavarta a mindennapokban a szemüveg vagy a kontaktlencse?

Illényi Katica lézeres szemműtétéről készült videót a képre kattintva nézheti meg

I.K.: Tulajdonképpen igen. A napjaim mindig egyformán kezdődtek, - bár gondolom egy szemüvegesnek ezt nem kell magyaráznom-, először mindig a szemüveg után kellett nyúljak, mert nélküle nem láttam semmit. A színpadon viszont nem működik a szemüveg, nagyon kényelmetlen, kellemetlen lett volna, így a munkám során, a koncerteken mindig kontaktlencsét viseltem.

Viszont ennek is meg voltak a hátrányai. Aki annyit utazik a világ minden részére, mint én, számon kell tartsa, hogy mindig legyen nála tároló folyadék, tartó, tartalék lencse, hiszen nem egyszer előfordult már, hogy rosszul tettem vissza a tartójába és rácsavartam a tetejét, vagy a tartó mellé tettem a lencsét, amit persze csak másnap reggel vettem észre. Ilyenkor azonnal szükség van a tartalék lencsére. Aki kontaktlencsét visel tudja jól mennyi macerával jár ez. Ezen kívül, ha sokáig viseltem a legrosszabb pillanatokban- színpadon, vagy vezetés közben- éreztem, hogy szúr a szemem és ki kellene vennem, vagy legalább csöppentenem kellene, de ez kivitelezhetetlen volt.

Kereste a megoldást?

I.K.: Igen, de nem volt annyira gyors a döntés. Már régóta mondogatták ismerőseim, hogy van ilyen lehetőség, még rokonom is átesett lézeres szemműtéten, de valahogy akkor nem volt ott az ideje. Megszoktam, hogy szemüveget, vagy kontaktlencsét viselek fel se merült, hogy ezektől meg is lehetne szabadulni. Az életem részévé váltak.

Talán az győzött meg amikor egy nagyon jó barátom azt mondta, -aki szintén átesett ezen a lézeres szemműtéten -legalább egy vizsgálatra menj el, tudd meg alkalmas vagy-e a műtétre egyáltalán, az még semmilyen elkötelezettséggel nem jár. Ő ajánlotta a Focus Medical Lézeres Látásjavító Központot, hiszen ő már utánajárt mindennek, megtudta, hogy ez a legnagyobb múlttal rendelkező klinika, és a legfejlettebb berendezésekkel rendelkeznek és ő is ezen a klinikán esett át a műtéten. Tapasztalatai alapján biztosított arról, hogy jó kezekben leszek, nem kell tartanom semmitől, nagyon kedvesek és a vizsgálat teljesen fájdalommentes. Természetesen megbíztam a döntésében.

Hasonló tapasztalatokat szerzett a klinikán, mint a barátja?

I.K.: Igen. Végtelen kedves volt mindenki. Azt tapasztaltam, hogy óriási türelemmel és odaadással foglalkoznak nem csak velem, hanem másokkal is, akik akkor ott voltak velem együtt a Focus Medicalban.

A vizsgálat nagyon kellemesen zajlott, látszott, hogy egy nagyon összeszokott csapat dolgozik együtt. A vizsgálatok során rengeteg műszerrel vizsgálták a szememet, de mindegyik fájdalommentes volt.

Az asszisztensek és orvosok is nagyon jól kezelik a pácienseket, nagy-nagy türelemmel, kedvességgel válaszolnak az összes kérdésre. Annyira pozitív volt az egész vizsgálat, hogy alig vártam mikor jöhetek megint.

Tehát meg is született a döntés a műtétről?

I.K.: Igen, szerencsére alkalmas voltam a kezelésre, ugyanis sokaknak nem lehet elvégezni ezt a műtétet. A műtétet végző doktornő már a vizsgálat során annyira szimpatikus és megnyugtató volt, hogy már ez idő alatt létrejött egy olyan bizalom, ami egyértelművé tette, hogy nekem itt a helyem, nekem szükségem van erre a műtétre. A legmodernebb kezelést választottam, az úgynevezett VISUMAX HD műtétet.

Hogy élte meg a műtétet?

I.K.: A műtét hihetetlenül izgalmas volt. Egyáltalán nem féltem. Mindenki extrán figyelmes volt, hiszen jól tudják, hogy ez a páciensnek nem egy átlagos hétköznap, nekik ez a "nagy napok" egyike. És ezért szerintem még türelmesebbek, még kedvesebbek mindenkivel.

Amikor bekísértek a műtőbe- persze szemüveg nélkül- csak alakokat láttam, de tudtam, hogy hamarosan az arcukat is láthatom.

A legjobb rész a műtét alatt számomra - erre mondják, hogy sose nővünk fel, mindig valahol legbelül gyerekek maradunk- a mozgó ágy volt, ami tulajdonképpen befordult velem együtt a lézergép alá, ez tetszett a legjobban. Műtét közben érdekes fényeket láttam, semmilyen fájdalmat nem éreztem, végig mondta a doktornő mi fog történni és ez abszolút megnyugtató volt.

Persze be kell vallanom, hogy elmondtam magamban 1-2 Üdvözlégyet, mert az mindig segít, de mire a végére értem már kész is voltam. Amikor felültem már kedves, mosolygós arcokat láttam magam körül és itt a most a láttamon van a hangsúly. Valahol erre számítottam, de azért meglepett, hogy ez tényleg így is van. Hazafelé egy kicsit zavart az erős fény, de kicsit lepihentem, és körülbelül 2 óra múlva mikor felébredtem nagyon érdekes volt megtapasztalni, hogy mindent élesen látok szemüveg nélkül.

Pozitív változást hozott a műtét a munkájában?

I.K.: Feltétlenül. A kottaolvasásnál is mindig problémát jelentett, hogy szemüveget, vagy kontaktlencsét használjak, melyikkel látom jobban. Most ez nem kérdés, tökéletesen látom ezek nélkül is. Nagyon jó érzés, hogy a színpadon most már látom a közönség arcán a visszajelzést, vagy a kollégák pillantásait. De ha számítógépet használok, vagy olvasok, minden alkalommal rácsodálkozok, hogy mennyire jó élesen látni szemüveg nélkül.

Megérte?

I.K.: Az ember megszokja, hogy rossz a látása, de most már tudom, hogy ennek nem kell így lennie. Az, hogy elhagyhattam a szemüvegem és nem kell a kontaktlencsével bajlódjak mindent megér. Minden nap tudok örülni és felfedezni dolgokat, napi szinten élvezem a szemüveg és kontaktlencse nélküli éleslátás örömét. Olyan, mintha visszakaptam volna a fiatalságomat.

Számtalan előnye van, hogy átestem ezen a kezelésen, de a három legfontosabb számomra a kényelem, a boldogság és a magabiztosság.

A szemüveg nélküli lét biztonságot és önbizalmat ad, jól érzem magam a bőrömben.