Ilyen betegségek állhatnak a látásromlás mögött

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint jelenleg körülbelül az emberiség 34 százaléka szenved valamilyen látásproblémától, 2050-re pedig már minden második embernek rossz lesz a szeme. A drámai növekedés mögött számos ok húzódik a szemre káros életmódtól a születéskor várható élettartam kitolódásáig, melyek a következő évtized egyik legnagyobb egészségügyi kihívása elé állítja a társadalmakat. Bár a látászavarok mögött sok esetben a szem valamilyen fénytörési hibája húzódik, a tüneteket az alábbi betegségek is kiválthatják.

Az emberiség 34 százaléka szenved valamilyen látásproblémától. Fotó: iStock

Zöld hályog

A glaukómának is hívott betegség a visszafordíthatatlan vakság leggyakoribb oka. A látóideg károsodásával jár, az idegrostok pusztulása pedig kisebb-nagyobb kieséseket okoz a látótérben. Ezt legtöbbször csak akkor érzékeli a beteg, ha a kisebb kiesések összeolvadva nagyobb látótérkiesést eredményeznek. Korral egyre gyakoribb, az előfordulása a 75 év felettiek körében megötszöröződik. Bár nem visszafordítható, de a betegség jól kezelhető.

Szürke hályog

A zöld hályoghoz hasonlóan a szürke hályog előfordulásának veszélye is emelkedik a korral, a betegség az időskori látásromlás egyik elsődleges oka. A 65-75 év feletti korosztályban már majdnem minden második ember küzd ezzel a problémával, de egyre gyakrabban a fiataloknál is előfordulhat. A betegek látása olyanná válik, mintha egy piszkos, homályos üvegen tekintenének keresztül, szürkületkor pedig még inkább leromlik a látásélesség. Fontos időben kezelni, hiszen akár teljes vakságot eredményezhet - a modern műtéti eljárások szerencsére megoldást jelenthetnek, ráadásul ma nem kell megvárni, amíg a szürke hályog megérik, a betegség korai szakaszában is kezelhető.

Cukorbetegség

Cukorbetegeknél az idegrostok elhalása miatt gyakori szövődmény az úgynevezett diabéteszes retinopátia. Ekkor az első tünet a fokozatos látásromlás lehet, amit hirtelen látásvesztés követhet, melynek oka a kóros ér megrepedéséből keletkező üvegtesti vérzés. A probléma igen gyakori, a legalább tíz éve 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegek harmadánál kialakulhat valamilyen mértékű látásromlás. A cukorbetegeknél ezért évente egyszer elvégeznek egy szemfenékvizsgálatot, hogy az orvos időben felfedezhesse a problémát.

Szklerózis multiplex

A szklerózis multiplex krónikus, a központi idegrendszer fehérállományának autoimmun betegsége, amely az idegsejtek károsodásával jár. Az egyik szemészeti tünet, ami a betegeknél jelentkezhet, a gyorsan kialakuló kifejezett látáskiesés. Sokan kettős látásra és akaratlan, gyors szemmozgásokra is panaszkodnak. A betegség ma még nem gyógyítható, megfelelő terápiával a tünetek jelentősen enyhíthetők és a beteg életminősége javítható.

Magas vérnyomás

A tartósan fennálló, kezeletlenmagas vérnyomása test érhálózatát komolyan veszélyezteti, hiszen hatására az erek elvesztik rugalmasságukat, akár meszesedés is kialakulhat rajtuk. Hasonló gondok jelentkezhetnek a szemben futó erekben is. Emiatt a látótér beszűkülhet, és a látásélesség is csökkenhet. A problémát a szemorvos szemfenékvizsgálattal és szemtükrözéssel diagnosztizálhatja, de a magas vérnyomást nem csak a látásélességünk miatt kell kezelni, hiszen az évek előrehaladtával fokozatosan károsítja az érhálózatot, és akár végzetes is lehet.