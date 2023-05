Ha valaha is stresszes vagy szorongó voltál, valószínűleg mondták már neked, hogy vegyél egy mély lélegzetet. Abban a pillanatban ez nehéz lehet, a tudomány azonban azt mutatja, hogy a légzési technikák hatékony módot jelentenek az idegrendszer azonnali megnyugtatására és a szorongás csökkentésére.

Mély hasi légzés

A mély hasi légzés a rekeszizmot használja a tüdőtágulás maximalizálására. A rekeszizom mozgása természetes módon irányítja a levegő áramlását a testeden keresztül, arra kényszerítve a levegőt, hogy mélyen a hasadba áramoljon.

Kezdd kényelmes helyzetben, akár a földön fekve, akár egy széken ülve. Egyik kezedet helyezd a mellkasodra, míg a másikat közvetlenül a bordakosár alá, hogy érezd a rekeszizom mozgását. Lassan lélegezz be az orron keresztül ötig számolva. Érezd, ahogy a levegő mozog a testedben, ahogy a hasad megemelkedik. Ezután fújd ki a levegőt a szájon keresztül ötig számolva, érezve, ahogy a gyomrod befelé ellazul.

A MÉly hasi légzést egy széken ülve is gyakorolhatod (Foto: Gettyimages)

Váltott orrlyukú légzés

A váltott orrlyukú légzés kicsit kevésbé elterjedt, mint a mély hasi légzés, de remek módja lehet a kontrollált légzés gyakorlásának. Ráadásul ez a gyakorlat tökéletes kiegészítője bármilyen meditációs gyakorlatnak.

Ülj le kényelmes pozícióban. Miután befejezted a kilégzést, helyezd a jobb hüvelykujjadat a jobb orrlyukad fölé. Lélegezz be ötig számolva a bal orrlyukon keresztül. Ezután takard el a bal orrlyukat, és fújd ki a levegőt a jobb orrlyukon ötig számolva. Most lélegezz be a jobb orrlyukon keresztül, miközben a hüvelykujjaddal befogod a bal orrlyukat. Folytasd az orrlyukak váltakozását néhány percig.

A légzés visszatartása

A légzés rövid ideig történő visszatartása segíthet a relaxációban és a stressz csökkentésében. A kilégzés előtt 10 másodpercig tartsd bent a levegőt, majd vegyél néhány szabályos lélegzetet, mielőtt megismételnéd a gyakorlatot.

Ülj le törökülésben, tartsd egyenesen a hátad, és öt másodpercig lélegezz be az orron keresztül. Tartsd a levegőt a tüdőben 10 másodpercig. Ha elérted a 10 másodpercet, utána lassan lélegezz ki a szájon keresztül. Vegyél néhány szabályos lélegzetet, mielőtt megismételnéd a folyamatot.

A tűz lélegzete a hasizmaidat is kezelésbe veszi (Foto: Gettyimages)

A tűz lélegzete

A tűz lélegzete magában foglalja a gyengéd belégzést és az erőteljes kilégzést. Ez a gyakorlat segít enyhíteni a stresszt, javítja a koncentrációt és növeli a tudatosságot.

Ülj törökülésben, egyenes legyen a hátad. Lélegezz be az orrodon keresztül ötig számolva, miközben a kezed a hasadra helyezed, hogy érezd, ahogy felemelkedik. Amint befejezted a belégzést, lélegezz ki erőteljesen az orron keresztül, a hasizmokat is igénybe véve. Ügyelj arra, hogy a belégzésed és a kilégzésed egyforma hosszú legyen, még akkor is, ha különböző erővel végzed. Ismételd meg ezt 10 alkalommal gyors tempóban.

forrás

